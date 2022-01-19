VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Açık Elemeleri | 3. Gün Sonuçları

VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başladı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükseldi. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bu seride kapalı elemeler ile belli olacak.

KAPALI ELEME TAKIMLARI: Fire Flux Esports, BBL Esports, Galakticos, 2L8

VCT 2022: 1. Aşama | 2. Hafta 5. Tur Sonuçları