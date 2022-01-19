VCT 2022: 1. Aşama Türkiye Açık Elemeleri | 3. Gün Sonuçları
VCT 2022: 1. Aşama - 2.Hafta 3. Gün Sonuçları
VALORANT Esporu'nun yeni sezonu olacak olan 2022 Champions Tour, EMEA bölgesi için 10 Ocak'ta Türkiye, Avrupa ve BDT'de oynanacak açık elemelerle başladı. 2022 VALORANT Challengers açık elemelerinden yükselen dört takım kapalı elemelerde mücadele edecek ve kapalı elemelerin ardından 2 Avrupa, 1 Türkiye ve 1 BDT takımı VCT 2022: 1. Aşama EMEA Challengers'a yükseldi. 1. Aşama EMEA Challengers'da mücadele edecek son dört takım ise bu seride kapalı elemeler ile belli olacak.
KAPALI ELEME TAKIMLARI: Fire Flux Esports, BBL Esports, Galakticos, 2L8
VCT 2022: 1. Aşama | 2. Hafta 5. Tur Sonuçları
VCT 2022: 1. Aşama | 2. Hafta 6. Tur Sonuçları VCT 2022: 1.Aşama Türkiye Açık Elemeleri 2. Hafta - 2. Günün Maçları BO3 formatında oynanmaktadır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar.
1.TAKIM
SKOR SKOR 2.TAKIMFutbolist 2 - 0 Şahangiller EsporFAWES 0 - 2 blablablaRegnum Carya Esports 0 - 2 Team AuroraEternal Fire 2 - 0 KBB KAĞITSPORFenerbahçe Espor 2 - 0 w0wClanThundersbolts Gaming 2 - 0 NONAMERSZero Zone 2 - 1 Team LixaSurreal Esports 2 - 1 3 Gün Yeter
1.TAKIM
SKOR SKOR 2.TAKIMFutbolist 0 - 0 blablablaTeam Aurora 0 - 0 Eternal FireFenerbahçe Espor 0 - 0 Thundersbolts GamingZero Zone 0 - 0 Surreal Esports
Türkiye, Espor, Ocak, Gamegar,, Haber
VCT 2022: 1. Aşama | 2. Hafta 6. Tur Sonuçları
VCT 2022: 1.Aşama Türkiye Açık Elemeleri 2. Hafta - 2. Günün Maçları BO3 formatında oynanmaktadır. Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar.