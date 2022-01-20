VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Haberler
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VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları

VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

EMEA Challengers'a gidecek ikinci Türk takımı kim olacak?

2022 Champions Tour: 1. Aşama EMEA Challengers'a artık son bir aşama kaldı. Bugün EMEA'nın üç bölgesinde ikinci kapalı elemeler başladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde ise bugün 4 maç oynandı. 4 takım, Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nden, 4 takımın da açık elemelerden geldiği bu elemede, Büyük Finali kazanan takım Papara SuperMassive Blaze ile EMEA'da ülkemizi temsil edecek ikinci takım olacak.

Fire Flux Esports
2-0Team Aurora

Galakticos		0-2Surreal Esports

BBL Esports		2-0Thunderbolts Gaming

Galatasaray Espor		1-2Futbolist

Günün Sonuçları

Bugün Üst Grup - Çeyrek Final maçlarının tamamı oynandı. Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports ve Futbolist bir üst tura yükselirken kaybeden dört takım ise son şansları olan Alt Grup'a düştü.

Yarın ise fikstürün en yoğun günü olacak. Üst Grup - Yarı Final, Üst Grup Finali ve Alt Grup - 1.-2. Tur karşılaşmaları oynanacak. Yarın oynanacak maçlar sonucu 4 takım da turnuvaya veda edecek. Türkiye VALORANT'ının ilk finali olan ve o günden beri en karşılaşmalı serilerin yaşandığı iki rakip; BBL Esports ve Futbolist yarın 7. kez karşı karşıya gelecek.

EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri

Fire Flux Esports, SuperMassive, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber

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