2022 Champions Tour: 1. Aşama EMEA Challengers'a artık son bir aşama kaldı. Bugün EMEA'nın üç bölgesinde ikinci kapalı elemeler başladı. Türkiye 2. Kapalı Elemeleri'nde ise bugün 4 maç oynandı. 4 takım, Türkiye 1. Kapalı Elemeleri'nden, 4 takımın da açık elemelerden geldiği bu elemede, Büyük Finali kazanan takım Papara SuperMassive Blaze ile EMEA'da ülkemizi temsil edecek ikinci takım olacak.

Fire Flux Esports 2 - 0 Team Aurora Galakticos 0 - 2 Surreal Esports BBL Esports 2 - 0 Thunderbolts Gaming Galatasaray Espor 1 - 2 Futbolist Günün Sonuçları Günün Sonuçları Bugün Üst Grup - Çeyrek Final maçlarının tamamı oynandı. Fire Flux Esports, Surreal Esports, BBL Esports ve Futbolist bir üst tura yükselirken kaybeden dört takım ise son şansları olan Alt Grup'a düştü. Yarın ise fikstürün en yoğun günü olacak. Üst Grup - Yarı Final, Üst Grup Finali ve Alt Grup - 1.-2. Tur karşılaşmaları oynanacak. Yarın oynanacak maçlar sonucu 4 takım da turnuvaya veda edecek. Türkiye VALORANT'ının ilk finali olan ve o günden beri en karşılaşmalı serilerin yaşandığı iki rakip; BBL Esports ve Futbolist yarın 7. kez karşı karşıya gelecek. EsporGazetesi.com - Son Dakika Haberleri Fire Flux Esports, SuperMassive, BBL Esports, Türkiye, Gamegar,, Haber Haberler ›› Gamegar ››VCT 2022: 1. Aşama Türkiye 2. Kapalı Elemeleri | 1. Gün Sonuçları - Haberler