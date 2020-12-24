- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı
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- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı

24.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 23:49
- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı

- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.

- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı

Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı

ROMA - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.

Katolikler Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda Noel arifesinde ayin düzenlendi. Noel ayini, bazilikanın 7 bin kişilik kapasitesine rağmen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 200 kişinin katılımıyla ve katılımcıların yerel saatle 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına uyabilmeleri için alışılmış saatinden iki saat önce düzenlendi. Papa Francis Noel ayini mesajında yoksullara yardım çağrısında bulundu. Francis, "Merhametinin sefaletimizi dönüştürmesine izin verelim" ifadelerini kullandı.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesinde ilahiler ve İncil'den mesajlar okundu.

- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı
- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı
- Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı- Papa Francis'ten yoksullar için yardım çağrısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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