Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
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Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı

Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla Cuma namazı çıkışı vatandaşlara Türk bayrağı ve Filistin bayrağı dağıttı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla Cuma namazı çıkışı vatandaşlara Türk bayrağı ve Filistin bayrağı dağıttı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da saldırdığı Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla Cuma namazı çıkışı vatandaşlara Türk bayrağı ve Filistin bayrağı dağıttı. Filistin'de yaşayan Müslümanlar yalnız değildir, düsturuyla ülke genelindeki destek çağrılarından birini de Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yaptı. Başkan Kuş, Cuma namazını eda ettiği Eyüp Peygamber makamında cami çıkışında önce cemaate sonra da cadde üstündeki vatandaşlara Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bayrakları tek tek dağıtan Başkan Kuş, Filistinli Müslümanlar için vatandaşlardan dua talep etti.

Manevi olarak zor günler geçirdiklerini ve her gün Filistinli Müslümanlar için dua ettiklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş," Bugün vatandaşlarımızla her zaman olduğu gibi yine iç içeydik. Malumunuz manevi anlamda zor günler geçiriyoruz. Gazze'de yaşananlar Mescid-i Aksa'da yapılan zülüm içimizi parçalıyor, içimizi dağlıyor. Bugün Eyyübiyeli kardeşlerimiz ile birlikteydik. Her kulvarda Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuz ifade edip, Türk Bayrağı ve Filistin Bayrağı dağıttık. Biz Mescidi Aksanın esaretten kurtulacağına eminiz ve umut varız. Neden mi? Malumunuz Ayasofya uzun yıllardır esarete altındaydı. Esaretten kurtuldu, ibadete yasaklıydı ama Ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın vakur duruşu ile işte Ayasofya'nın zincirleri kırıldı ve prangalar açıldı. Şuanda çok şükür ibadete açıldı. İşte bunun gibi Mescidi Aksa zulümden kurtulacak, esaretten kurtulacak ve huzura kavuşacak. Cenabı Mevlam Mescidi Aksa'da yaşayan kardeşlerimizin yar ve yardımcı olsun. Er veya geç zalimler zulüm ettikleri şekilde yargılanacaktır. Zalimler için yaşasın Cehennem diyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı
Vatandaşlara Türk ve Filistin bayrağı dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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