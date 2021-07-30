Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk - Haberler | Güncel

Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı -Manavgat İlçesi'nde çıkan yangının dumanları Antalya şehir merkezine kadar ulaştı Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 gündür etkili olan yangın dolayısı ile çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir...

Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı

-Manavgat İlçesi'nde çıkan yangının dumanları Antalya şehir merkezine kadar ulaştı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 gündür etkili olan yangın dolayısı ile çıkan dumanlar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya şehir merkezine kadar geldi. Vatandaşların yangın bölgesine yardıma gitmesi ile dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise adeta boşaldı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Yangın dolayısı ile gökyüzünü kaplayan dumanalar kilometrelerce uzaklıkta bulunan Antalya Şehir Merkezine kadar geldi. Şehrin üzerini kaplayan dumanlar Konyaaltı sahilinden de net bir şekilde göründü. Geçen haftalarda kalabalıktan dolayı adım atılamayan Konyaaltı Sahili, yangınlardan dolayı adeta boş kaldı. Sahilde turist yoğunluğu gözlenirken yerli halkın sayısının oldukça az olduğu gözlemlendi.

"Yangının dumanı Konyaaltı Sahili'nden de gözüküyor"

Erzurum'dan tatil için Antalya'ya gelen Gökhan, " İlk defa geldim Antalya'ya ama çok sakin gördüm. 3 gündür yangın var. Yangının dumanı Konyaaltı Sahili'nden de gözüküyor. Muhtemelen vatandaşlar yardıma gittiği için sahil boş kalmış" dedi.

"Yangının külleri Antalya'ya kadar geldi"

Konyaaltı Sahiline denize girmek için gelen ve insanların yangından etkilendiğini belirten Hakan Karaçam, " Çok sıcak. İnsanlar yangından da etkilendi. Çok üzülüyoruz. Benimde yeğenlerim Manavgat'ta yaşıyor. Evlerinin karşısına kadar gelmiş yangın. Faciadan dönülmüş. İnsanlar can derdinde. Yakınları Manavgat'ta olanlar var. İnsanlara oraya gitmiş olabilirler. Yangından dolayı sahil boş gözüküyor. 4 yıldır Antalya'da görev yapıyorum ilk defa böyle bir sıcak gördüm. Sanki ateş etrafa fanlarla veriliyormuş gibi bir sıcak var. Dumanlar buradan dahi görülüyor. Manavgat tarafında kül yağıyordu. O küller Antalya'ya kadar geldi" diye konuştu.

Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı
Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı
Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı
Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Evlerine gelip küle döndüğünü görünce gözyaşlarına boğuldular
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Son dakika haberleri... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manavgat'ta 2 bin 300 yapının yangından etkilendiğini bildirdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Yangında küle dönen memleketine giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na mağdur vatandaşlar tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Reynmen Müge Anlı Prens Harry Oğulcan Engin
Spor Muslera Metin Oktay Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşlar yangın için seferber oldu, dünyaca ünlü sahil boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:40:35. #1.15#

title