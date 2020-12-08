Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
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Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti

08.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:21
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti

Kızılay'ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan bekleyenlere umut oldu.

Kızılay'ın sitesinden randevu oluşturan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan bekleyenlere umut oldu.

Covid-19 pandemisi döneminde kan ve immün plazma bağışı alarak hastaların şifa bulmasını sağlayan Türk Kızılay'ın, pandeminin yeniden yükselişe geçmesi ve kış koşullarının hissedilmeye başlaması ile düşüş eğilime giren ulusal kan stoklarını arttırmak için çağrıda bulunmasının ardından randevu oluşturan vatandaşlar, hafta sonu kısıtlamasına rağmen acil kan ihtiyacı bulunan hastalara umut oldu.

HAFTA SONU KISITLAMASINA RAĞMEN 8 BİN 485 ÜNİTE KAN BAĞIŞLANDI

Hafta sonu kısıtlamaya dahil olmadan kan bağışı yapılabileceğinin açıklanmasıyla randevu alarak telefonlarına gelen SMS ile kan bağış merkezlerinin yolunu tutan vatandaşlar, hastalara umut oldu. Hafta sonu toplam 8 bin 485 ünite kan bağışlayan vatandaşlar, kısıtlamalara rağmen Kızılay'ın çağrısına kayıtsız kalmadı. Kan bağışında bulunan vatandaşların randevu oluşturarak gerçekleştirdikleri kan verme işlemi ise yalnızca 15-20 dakika sürdü.

Her daim sterilize edilen ve insanların hekim kontrolünde içeriye girdiği yaklaşık 300 kan bağış noktasında 2020 yılı boyunca 2 milyon ünitenin üzerinde kan bağışı alan Kızılay, toplanan kanları günlük olarak bin 500 civarında hastaneye ulaştırarak ameliyata alınacak olan hastaların yanı sıra talasemi ve lösemi hastalarına da şifa oluyor. Kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurgulan Kızılay, kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmayan vatandaşlara teşekkürlerini ileterek kısıtlamalar boyunca hafta sonları da kan bağışı almaya devam edileceğini belirti.

Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlamasına rağmen kan merkezlerine akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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