Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
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Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti

05.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:37
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler, büyükşehirlerden tatil beldelerindeki evlerine akın etti.

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek isteyenler, büyükşehirlerden tatil beldelerindeki evlerine akın etti.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı uygulanan tedbirler günlük vaka sayısının tekrar tırmanışa geçmesi üzerine arttırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle hafta sonunu da kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama nedeniyle, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile İzmir'in Foça ilçelerindeki yazlık konutlarda yeniden hareketlilik yaşandı. Cumartesi ve pazar gününü yazlıklarında geçirmek isteyenler, güzel havayı da fırsat bilerek tatil kentlerine geldi. 

'ÇİÇEKLERİMLE İLGİLENİYORUM'Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için İzmir'den Kuşadası'ndaki yazlık evine geldiğini belirten emekli öğretmen Cemile Aytekin Güneri (58), "Burada bahçeli evimde çocuklarımla birlikte daha rahat vakit geçiriyorum. Sabah bahçeme çıkıp çiçeklerimle ilgileniyorum. Böylece zaman daha hızlı geçiyor. Pazartesi günü ailemle tekrar İzmir'e döneceğim" dedi.Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Aliye Yiğit (25) ise, "Böyle zamanlarda apartman dairesinde kalmak zor oluyor. Kuşadası'ndaki müstakil evimizde hiç olmazsa bahçeye çıkıp hava alabiliyoruz. Kısıtlama devam ettiği sürece her hafta sonu Kuşadası'na gelmeyi düşünüyorum" diye konuştu.Foça'daki yazlığına gelen Celile Orgun, "Kışın Kocaeli Gölcük'te yaşıyoruz. Bu sene değişik bir durum oldu. Gölcük'te hasta sayısı fazla olduğu için, apartman katında kalacağımıza buradan gitmemeye karar verdik. Bahçede çiçeklerle vakit geçiriyoruz" dedi.Bir diğer vatandaş Nimet Yücebaş, "Karşıyaka'da oturuyoruz. Depremden kaçarak buraya geldik. Depremden sonra da Covid başlayınca kaldık" diye konuştu.

Rıza Gencay da, "İzmir Karşıyaka'da yaşıyoruz. Pandemi başladığından beri 9 aydır buradayız. Kışları sitemizde, evlerin yarısı boş olurdu. Bu yıl tam tersi. Apartman dairesine sıkışıp kalmaktansa, temiz hava, bol oksijen var. Çiçeklerle, böceklerle, kedilerle uğraşarak pandemi dönemini geçirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Aydın
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti
Vatandaşlar hafta sonu kısıtlaması için yazlıklarını tercih etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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