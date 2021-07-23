Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
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Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu.

Kurban Bayramı'nın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.

Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı. Kurban Bayramı'nı son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde sefer yapan nostaljik tramvayın yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandığı gözlendi.

(Sümer Avcı/İHA)

Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu
Bayramın son gününde Taksim'de yoğunluk oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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