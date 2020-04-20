Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu

MetroPoll Araştırma'nın Mart 2020 "Türkiye'nin Nabzı" raporunda, Türkiye'deki siyasi aktörlerin beğenilme oranları yer aldı. Zirveyi Cumhurbaşkanı Erdoğan alırken; sıralama, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener şeklinde devam etti.

20.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:03

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, MetroPoll Araştırma'nın Mart 2020 "Türkiye'nin Nabzı" raporundaki verileri değerlendirdi. Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 salgınından beri beğenilme oranındaki sıçramanın AK Parti'de bir kıpırdanmaya yol açmadığını belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mart 2020 sonu itibarıyla Türkiye'de siyasi aktörlerin beğenilme (popülarite) oranlarını gösteren listede geri sıralarda yer aldığını ancak partisinden 4 siyasetçinin listede var olduğuna dikkati çekti.

ERDOĞAN'IN BEĞENİLME ORANI YÜZDE 14,8 ARTTI

Yetkin,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat sonu itibarıyla 42,4 olan popülaritesi, beğenilirliği sadece bir ay içinde, Mart sonuna dek tam yüzde 14,8 sıçrayarak yüzde 57,2 olmuştu. Bu, Cumhurbaşkanlığından memnuniyet oranıyla aynı şey değildi. Gerçi o da hemen hemen aynı oranda, yüzde 14,7 artarak 41,4'ten 55,8'e çıkmıştı.

"ERDOĞAN İÇİN KÖTÜ HABER İSE..."

Bu Erdoğan için iyi haberdi. Erdoğan için kötü haber ise, kendi popülaritesinin yüzde 14,8, neredeyse yüzde 15 artıyor görünmesine karşın partisinde neredeyse yaprak kıpırdamamış olmasıydı." ifadesini kullandı.

ZİRVEDE ERDOĞAN VAR, TAKİPÇİSİ İMAMOĞLU

Yetkin, "Mart 2020 sonu itibarıyla Türkiye'de siyasi aktörlerin beğenilme (popülarite) oranlarını gösteren listede birinci sırada yüzde 57,2 ile Erdoğan'ı görüyoruz. İkinci sırada Kılıçdaroğlu yok, ama İstanbul'un CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu var. Üstelik yüzde 53 ile hemen arkasında. Üçüncü sırada yine bir CHP'li, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, %44. Dördüncü İYİ Parti lideri Meral Akşener (%37,3), beşinci sırada MHP lideri Devlet Bahçeli (%35.2), altıncı sırada önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül (%34,3), yedi CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer (27,3) ve sekizinci sırada yüzde 25,2 ile CHP lideri Kılıçdaroğlu yer alıyor.

Vatandaşa soruldu: Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim?

"KILIÇDAROĞLU İÇİN İYİ HABER Mİ KÖTÜ HABER Mİ?"

Bu Kılıçdaroğlu için iyi haber mi, yoksa kötü haber mi? Nereden baktığınıza bağlı. Bir açıdan bakarsanız popüler siyasetçiler listesinin ilk onunda, 'Top Ten' de 4 CHP'li siyasetçi var, dördü de aktif görevde. Başka açıdan bakarsanız, CHP'de üç aktif siyasetçi halkın gözünde CHP liderinden daha popüler görünüyor. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun 'oyun kurucu' olarak başarısı saymanız mümkün ilk açıdan bakmaya devam ederek. Parti içi demokrasi güzel bir şey, ama CHP Kurultayı öncesi çok rahat bir durum değil bu." görüşünü savundu.

Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
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