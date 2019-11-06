Vatandaş ıspanak almaktan korkuyor

06.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:51

İstanbul'da bazı vatandaşların ıspanak yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılmasının ardından pazar esnafı artık vatandaşların ıspanaktan korktuğunu ve almadığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yedikleri ıspanaktan zehirlendikleri iddiasıyla bazı vatandaşların hastanelerde tedavi görmesi, ıspanak satışlarını olumsuz etkiledi. Kayseri'de pazar esnafı da vatandaşların tüm ürünleri aldığını, ıspanağa gelince düşündüğünü kaydetti. Esnaf İbrahim Yılmaz, "Millet korkuyor. Bakıyor alsam mı, almasam mı diye. Bir kişi söylüyor bin kişi tiksindi. Almaya korkuyor. Bunu, bunu sayıyorum 'ver' diyor, 'ıspanak' diyorum 'aman ha' diyor. 'Niye ağabey' diyorum, 'çoluk çocuk korkuyor' diyor. O yüzden daha dizdiğim gibi duruyor" ifadelerini kullandı.



"Milletin canı ortada mı?"



Ispanağın zehirlemediğini, esnafın ekmeğiyle oynandığını savunan Yılmaz, "Öyle bir şey var mı, milletin canı ortada mı? Ben buraya geleceğim, eve zehir götüreceğim. Öyle bir şey var mı? Bir laf çıkardılar, millet tiksiniyor. Esnafın ekmeğiyle oynuyorlar" şeklinde konuştu.



"Ispanak zehirlemez kardeşim"



Bir diğer esnaf Mehmet Özen ise amacın küçük esnafları karalamak olduğunu iddia ederek, "Ispanağın zehirleme imkanına şans vermiyoruz. Bunların amacı sadece ufak esnafları karalamak, başka bir şey yoktur. Ispanak zehirlemez kardeşim, öyle olsa şimdiye kadar binlerce ıspanak satılıyor, neden bir sürü insan zehirlenmiyor? İşimden gurur duyuyorum. Geçenlerde de nar diyorlardı" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA