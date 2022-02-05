VATAN PARTİSİ'NDEN İBB ÖNÜNDE PROTESTO

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesini protesto etti.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı, İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen yaptı. Dikmen, "Ekrem İmamoğlu ve ekibinin seçim çalışmalarına başladıkları günden itibaren yaptığı ziyaretleri, açıklamaları bir bir izliyoruz. Bu faaliyetleri incelediğimizde, İBB başkanlığının görev ve sorumluluklarından çok, farklı emellere hizmet eden işler peşinde olduğunu görüyoruz" dedi. Dikmen, "İngiliz elçiyle yemeğe kar küreme aracıyla giden, 4 kişilik yemeği 48 bin lira İBB kasasından verdiren İmamoğlu'nu halka daha yakın ve mütevazı bir kişilik olarak sunuyorlar. Son olarak ABD'nin yeni büyükelçisi, Türkiye düşmanı Jeff Flake ile görüştü. Bunların İBB başkanlığı ile ilgisi ne? Yoksa sizi İBB başkanlığı kesmedi de Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) yeni dönem eş başkanlığına mı soyundunuz . Yaptığınız görüşmeler bu projenin eş başkanlığına dair rol kapma görüşmeleri midir" diye konuştu.