Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
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Amerika Birleşik Devletleri, Zafer Mutlu, Türkiye, Güncel

Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi

Vatan Gazetesi ve Mutlu Dergi Grubu'nun eski sahibi Zafer Mutlu, koronavirüsü yendi. ABD ziyareti sırasında rahatsızlanan Zafer Mutlu, 12 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edildi.

25.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:09
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi

64 yaşındaki gazeteci Zafer Mutlu Kovid-19 virüsünü yendi. Amerika Birleşik Devletleri seyahati sırasında rahatsızlık hisseden Mutlu doktorunun tavsiyesi üzerine hemen Türkiye'ye döndü ve tedavi altına alındı. 64 yaşındaki Mutlu, dünyayı sarsan korona virüsüyle mücadele ettiği iki haftalık süreci tüm detaylarıyla anlattı:

"HEMEN DOKTORUMU ARADIM"

"Amerika'daydım. Bir şeyler hissettim. Çünkü ben normalde grip falan olmam. 7-8 senedir hiç olmadı. Baktım, her tarafım ağrıyor, biraz tatsız. Hemen doktorumu aradım.

"DURUM İYİ DEĞİL"

'Havalimanından direkt sana gelmek istiyorum' dedim. 11 Mart'ta sabah saat 7'de uçaktan indim. 11'de randevu vermişti. Gittim. Anında ilk muayeneden sonra, 'Durum iyi değil. Zatürre başlangıcı var. Ateşin yüksek. Bizce corona'sın' dediler. Yatırdılar hemen.

"İLK TEST NEGATİF ÇIKTI"

İki gün içinde test sonucu geldi. Test negatif çıktı. Buna rağmen 'Hayır, bu pozitif' dediler. Tedaviye başladılar. Nitekim yapılan ikinci testi pozitif çıktı. Bu olabiliyormuş. Aytaç Yalman'da olduğu gibi. Önce pozitif sonra negatif ya da tersi maalesef olabiliyormuş.

"12 GÜN HASTANEDE KALDIM"

Çok hızlı tedavi ettiler. 12 gün kaldım. 14 gün bile kalmama gerek kalmadı. Son test negatif çıktı. Negatif çıkmasa bırakamıyorlar zaten. Sağlık Bakanlığı benim gibi tüm hastaların günlük durumunu, ateşini, kan değerlerini iyi takip ediyor.

"SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANMADIM"

Bende genel olarak süreç çok kötü geçmedi, bunu söylemeliyim. Ne solunum cihazına bağlandım, ne başka bir makineye bağlandım. İlk 3-4 gün biraz zordu tabi. Halsizlik vardı. Hızlı geçti. Doğrusu iyi baktılar. İki antibiyotik ve meşhur sıtmayla mücadelede kullanılan bir ilaç verdiler.

"SAATTE 7-8 DAKİKA YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

2 gün önce de eve geldim. İstirahat ediyorum. 12 gün gibi kısa sürede Allah'a şükür iyileştim. 2 gündür saatte bir kalkıp evin içinde 7-8 dakika yürüyüşümü yapıyorum. İyiyim şimdi, bir şeyim yok. Bu tabi bana uygulanan tedavi.

"EVDEN ÇIKMAYIN, TEMASI KESİN"

Herkes doktorların söylediğine dikkat etsin. Evden çıkmadan, teması keserek, kendilerine karantinaya alsınlar. Ben tıp adamı değilim, ama yaşamış birisi olarak başka çaresi yok. Doktorlara daha çok saygım ve güvenim arttı. Bu vesileyle Doktorlarım Özgür Şamilgil ve Tuba Coşkun'a çok teşekkür ediyorum.

"AİLEMDE KİMSEYE BULAŞMADI"

Şimdi kesin olmasa bile ben virüs konusunda daha avantajlı duruma geçtim, öyle söylüyor doktorlarım. Ben sokağa çıkmıyorum. Mümkün olduğu kadar kimseyle de temas etmiyorum. Ailemde de bulaşan kimse olmadı. Eşime bir şey olmadı. Kimseyi görmüyorum. Ne torunlarımı, ne kızımı… Taşıyıcı değilim ama dikkat etmek lazım.

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