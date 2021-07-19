Vartolu şairlerden imza günü etkinliği
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Vartolu şairlerden imza günü etkinliği

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Yerel

Vartolu şairlerden imza günü etkinliği Muş'un Varto ilçesindeki yazar ve şairler, kitaplarını tanıtmak için stant açıp imza günü düzenlediler.

Vartolu şairlerden imza günü etkinliği

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki yazar ve şairler, kitaplarını tanıtmak için stant açıp imza günü düzenlediler.

Varto ilçesinde bulunan yazar ve şairler, Kurban Bayramı öncesi Yukarı Çarşı Edebiyat Sokakta bir araya gelerek imza günü etkinliği düzenledi. Varto Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü ve Şair Hıdır Aslan, "Varto'muz küçük ama adıyla büyük bir ilçedir. Eğitimi, çağdaş yapısı, sosyal dokusuyla çok önemli bir ilçe. Biz isteriz ki Varto; bilim, sanat, kültür ve edebiyatla anılsın. Çok başarılı insanlarımız var. Varto olarak eğitimde ve spor alanında iyi yerlerdeyiz. Umarım bizim bu imza gönümüz; birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olur. Bizi yalnız bırakmayan başta basın mensubu arkadaşlarımız, sanatçı dostlarımız, okurlarımız, Varto halkı, ayrıca Sidar ve Şafak çay evine teşekkür ederiz" dedi.

Varto ilçesinde imza günü etkinliğini daha geniş bir şekilde düzenlemek istediklerini ve korona virüsten dolayı tam olarak düzenleme yapamadıklarını söyleyen Yazar-Şair Çetin Akgül, "Varto'da benim bildiğim ikinci defa böyle sokakta bir kitap günü etkinliği düzenleniyor. Daha önce kapalı alanlarda yapılıyordu. Bugün ise tam çarşının göbeğinde yola sıfır olarak yapılıyor. Bizim amacımız edebiyat ve kültür bakımında biraz farkındalık yaşatmaktır. Umarım insanlarda bize sahip çıkar. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yazar ve şairlere destek vermek için yanlarında bulunmaya geldiğini söyleyen Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Kerem Akdağ da, "Vartolu şairlerimiz, son çıkan kitaplarıyla ilgili bir stant açtılar. Onlara destek olmak için buradayız. Kendilerine hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Vartolu şairlerden imza günü etkinliği
Vartolu şairlerden imza günü etkinliği
Vartolu şairlerden imza günü etkinliği
Vartolu şairlerden imza günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik

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