Varto'da zorlu hayvan kurtarma operasyonu

Kayalık alanda mahsur kalan hayvanlardan 2'si telef oldu

Vatandaşlar, büyük zorlukla 5 hayvanı kurtarabildi



MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken, geri kalanlar ise vatandaşlar tarafından büyük bir zorlukla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle Küme Evler bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Melik Avinç ve Ahmet Güneş'e ait 7 büyükbaş hayvan, otlatıldığı sırada Manidar mevkiinde bulunan kayalıklarda mahsur kaldı. Hayvanlardan 2'si kayalıklardan düşerek telef olurken, diğer 5 tanesini kurtarmak için de vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kayalıklarda mahsur kalan hayvanlar kurtarıldı.

Mahalle Muhtarı Ziyaeddin Bektaş, mahsur kalan hayvanlardan 5 tanesini kurtardıklarını belirterek, "7 büyükbaş hayvanımız kayalıklarda mahsur kaldı. Vatandaşların yardımı ile 5 tanesini kurtardık. 2 hayvan telef oldu" dedi.

İp yardımıyla kayalıklara çıktığını söyleyen Vedat Güneş ise, "Mahsur kalan 5 hayvanın kurtarılmasını sağladım. Çok tehlikeliydi. 2 tanesi yalnız telef oldu" diye konuştu.