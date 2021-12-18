Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Haberler
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Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Yerel

Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

MUŞ (İHA) - Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bahar havasının yaşandığı ilçede öğle saatlerine doğru yağan karla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezi beyaza bürünürken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar hayvanlarını ahırlara almaya başlarken, kar yağışı ise etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

Varto'da kar yağışı kenti beyaza bürüdü

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