Varto'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı

MUŞ (İHA) - Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı yapıldı.

Belediye başkanlığı toplantı salonunda ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı toplantı öncesi konuşan Kaymakam Güder, "Maalesef kadınlarımıza yönelik bir şiddet var ve bu şiddetin mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da eğitimin şart olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddeti önleme çok önemli bir konudur. Gerek mevzuat açısında gerek sosyolojik açıdan devlet büyüklerimizin çok büyük önem verdiği bir konudur. Genel anlamda şiddeti reddediyoruz ama kadına yönelik, çocuğa yönelik, aciz insanlara yönelik şiddeti öncelikle ve daha yüksek sesle reddediyoruz" dedi.

Yapılan toplantının ardında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Varto Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Belediye İş Hanı önünde açılan standa geçen Varto Kaymakamı Mehmet Güder ile kurum amirleri, daha sonra çarşı merkezinde bir yürüyüş düzenleyerek vatandaşlara gül ve broşür dağıtıp balon uçurarak kadın şiddetine hayır dediler. - MUŞ