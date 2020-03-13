Varoluş Meselesi: İninde Gizlidir İn-san
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Anne, Güncel

Varoluş Meselesi: İninde Gizlidir İn-san

Doğumdan ölüme arada kaybolan zamanın ansızın kaybolmadığını, aslında bize verilen dört ayrı zaman daha olduğunu, bunun gizlendiğini, ama gizli sırrının çözüldüğünü okumaya hazır mısın?

13.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:31
Varoluş Meselesi: İninde Gizlidir İn-san

"Varken paylaşmak kolay, yokken varlaşmak mesele" Yiğit Caner Ertoşi

Varoluş, felsefe tarihi boyunca önem taşımış, her tür felsefi tartışmanın merkezinde yer almış felsefe kavramlarından biridir. Var olanların varlığını bildirir, özün karşıtıdır, yani varoluş salt bir var olma durumu olarakbir şeyin ne olduğunu değil var olduğunu bildirir. Anne karnından bu satırları okuduğun yaşa kadar olan zaman kavramını ölçümleyemiyorsun, biliyorum. Geçmişini, çocukluğunu hatırlıyorsun ama geçen zamanı kavrayamıyorsun. Sanki yaşanmamış gibi ya da koskoca yıllar bir anda gelip geçmiş gibi geliyor, bunu da biliyorum. Çocukluğuna dönesin var. Çünkü olup biteni anlamadan yaşını başını aldın, tadını çıkaramadın, üstelik böylesine kıymetli bir evre en kısa olan tarafıydı, yaşanmışlığının en geri gelmez kaybıydı belki de senin için. "Büyümeyecek sandığın çocukluğun, ne artık amcalara küfredebilir ne de artık 'Barbie'sini giydirebilir." Aslında gözünün önünde ama göremediğin bir sır var, ustaca gizlenmiş ve biz bunu görüyormuşuz da görmüyormuşuz gibi. Ve bu sadece varoluşun ulu orta gizlenişin mükemmeliyetindeki gizemin sadece bir tanesidir. Çocuksun, yaşlanırsın, ölürsün. İkisi arasındaki uçurum kadar büyüklükteki zaman boşluğunu tutamazsın, kavrayamazsın. Öyle sanırsın, öyle bir mimari eserin normalleştirilmiş hali ki aslında karşısında diz çökmemek elde değil. Kurgusundaki sıradan görmemizin sağlanış hali ve sıradan sanmamızdaki saflık tavrı hepimizi, bütün bir evreni ayakta uyutmuş resmen.

Tabii ben bunu keşfedene dek. Bunu keşfederek haddimi aşmış olmaktan korkmuyor değilim. Bir gizemi, bir düzeni, bir sistemin işleyişini, benden gizlenmesi için düzenlenen bir sistemin farkına vardığım için iyi mi yaptım, pek emin değilim. Aslında neyi kazanıp, neyi kaybedeceğimden ürpermiş haldeyim. Çocuk, doğup büyüdüğü evreyi kendisinde kavrayamaz. Çocuk olmanın nasıl bir şey olduğunu büyürken algılayamaz, sanki hiç çocuk olmamış gibi varoluş düzenine sadık kalır. Bundan dolayı denge evrenin işleyişi gereği çocuk yapma gereksinimi ile yanıp tutuşurken bunu anlayamaz, yaradılışı gereği evrensel bir yapı düşüncesinden dışarı çıkamaz. Ama aslında gerçek çok başkadır. İnsan yakalayamadığı, perçeminden tutup durduramadığı çocukluğunun gelip geçtiğini, artık sadece akılda kalan bir hatıra olduğunu sanır. İnsan yaşamı dört ayrı yapı temelinden oluşur ve varoluşu da bu dört yapıdan oluşturur. Bu temelin elementleri, 4 ayrı zaman, 4 ayrı yaşam, 4 farklı döngü evresini oluşturur. Çocukluğunu izleyebilmenin, nasıl bir deneyim olduğuna tanık olmanın, gizli tutulan hazinenin sırrıdır anne ya da baba olmak. Tamamen kendine bakışın için tasarlanmış gizli ilmin ebeveynlik sıfatına saklanmış halidir. Aslında deposu öylesine deşifre halde gizlenmiş ki, kaybolanı hiç aramayı düşünmeyeceğimiz, aklımızın ucuyla dahi sorgulayamayacağımız yaşam alanımız kullanılmıştır. Anne baba olmak kendine bakışındır aslında, çocuğunun sendeki kıymetindeki hayranlık ve ölçüsüzlük bağlantısı tamamen göremediğin, geçip giden bebekliğinin ta kendisidir. O, sana baba yahut anne diye seslenen bebek sensin aslında; bu sana sağlanmış adalet terazisinin gizlenmiş halidir ve inan bu çok ince ayarı olan bir terazidir. Bu kadarla bitmiyor, devam ediyor.

O bebek, senin yakalayamadığın bebekliğin; kendi bebekliğini yetiştiriyorsun. Bu senin kendine olan hayranlığın, dokunamadığın bebekliğine dokunma fırsatın, kendini anlayabilmen için sana sunulan en özel anın. Ama sen bunu üremek amacı ile sıradan bir olay sanırsın, sanmanı istedikleri için. Çocukken senin babanın seni anlamsızca sevişini hatırlamalısın. Sadece tatlı bir bebek olduğun için mi tüm bu kadar heyecan, haz, bağlılık, bağımlılık, üzerine titreyen insanlık? Neden sadece öz evladına tereddüt dahi etmeden can olursun, ama başkasının belki de daha tatlı daha muazzam evladına hissettiğin duyguları kendi evladınla kıyaslayamazsın? Çünkü evladın sıfatının altına sünmüş olan içinde yaşadığın için nasıl bir şey olduğunu anlamadığın benliğindir. Allah sırf sana haksızlık olmasın diye, doğduğun günden öldüğün güne kadarki her dönemini ziyaret etmen için, kendini dışarıdan izleyip dış dünyadan tadabilmeni, sevebilmeni, deneyimlemeni istemiş.

Biz ne zannetmişiz?

Doğduk ve öldük. Ne de sığ bakmışız, resmen at gözlüğü takmışız. Kusursuz bir illüzyonun parçasıymışız. Sahip olduğun çocuk, senin kaybolan çocukluğuna sarılamayışındaki, yıllar sonra kaybettiğini bulmandaki bağlılığın. Kendi bebekliğini görebilmendeki süre de sona ermiştir. Çocukluğun, büyüdükçe bebekliğine şahit olman için ayrılan süre sona erer. Sonra seni bekleyen öteki döngüne geçmen gerekir. En üst ve hazzın en üst tabanına sıra gelir. Öncesini hatırlamalısın şimdi. Sen bebekken dede, babaanne diye seni bir başka seven kişiler vardı, bunların sana hayranlığı anne ve babandan çok daha fazlaydı. İşte şimdi sen o evredesin, ya dede ya babaannesin artık ve torun olduğun zamanı yaşadığının gizli tanığısın artık. Aynı anda baba ile anne olduğun, kaybettiğin zamanını da izlersin, yani adım adım gidersin. Her adım attığında geride kalan, sana ait olan yaşantına şahit olman ve bunu anlamsızca geldi gitti diye düşünmemen için yapılan, dünden bugüne dair varoluşundan yok oluşun için hazırlanan.

"Sanki her şeyyolunda da bir tek bu sret ."

İnsan adlı, belgesel tadında benliğinin gerçek anlamını içeren, kısa filmindir. Şimdi sen diyeceksin ki her evreyi yaşadım, bebek oldum, baba oldum, dede oldum, torun ne ara oldum? Burada buldum, hatalı bir teori yazmışsın, yakaladım, diyeceksin. Ama sen doğduğunda senin bir merdiven üzerindeki babalık zamansalın, dede yahut nine zamansalına geçince, işte o zaman sen de evlat olmaktan çıkıp torun evresine geçtin. Bu kusursuz bir çark, boşluk yok, olamaz da. Artık bunun sadece bir üreme ve yapılanma olmadığını biliyorsun ve şu an hangi zamanı yaşıyorsan, artık bilinçli ol ve daha fazla anlam kazan. Mesela şu anda evlatsan artık baba zamansalına geçeceğini öğrenmiş durumdasın. Geçeceğin zaman geldiğinde bu gizemin sırrını hatırla, bir önceki zamanına çok özel, çok naif, çok hassas ol. Yaşadığın ve yaşatacaklarının tahtası hep sen olacaksın. Ne yaparsan ardındaki haline bırakacaksın, acıyı da, tatlıyı da, iyiyi de, kötüyü de. Sen bir öncekine nasıl yaklaştıysan, ondan sonra gelen de örnek aldığı gibi davranacak. En son yaşlılığına geldiğin halinde, torunum diye isimlendirdiğin kendine veda etme vaktinin geldiğini bilirsin ve kendinle vedalaşmanın en zoru olduğunu anlarsın. Geç kaldığın şeyler için geç kalamayacağın bir zamandasın, çıkmazdasın ve dünden bugüne algılayamadığın yaşamından hariç, geçirdiğin 4 ayrı döngünü de aynı şekilde kullandığını anlarsın. Ama artık başa alamazsın. Dört ayrı zaman tünelindeki gezintini, özensiz tamamlarsın. Bu yazıyı okuduğun zamanından kazanç edinmeye çalışmalısın. Ne kurtarırsan kârdasın, bir döngün dahi kalmışsa, tekrarı olmayışı senin kamçın olsun.

instagram.com/yigitertoshi

Yazar - Yiğit Caner Ertoşi
Yiğit Caner Ertoşi
Yazar

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