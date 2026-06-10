Zafer Ergin'den sağlık durumunu soran muhabirlere şaşırtan yanıt: Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim

Ekranların sevilen isimlerinden Zafer Ergin, eşi Binnaz Ergin ile birlikte "Cevriye Müzikali"ni izlemek üzere tiyatroya gitti.

MUHABİRLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Keyifli geçen müzikal çıkışında usta sanatçının etrafını saran basın mensupları, Ergin'e sağlık durumunu sordu. 83 yaşındaki oyuncu ise ciddiyetini bozmadan verdiği ironik yanıtla salondaki tüm muhabirleri kahkahaya boğdu. Ergin, "Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim. Neyse...” dedi.

GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Zafer Ergin'in esprili ve kendine has bir mizah anlayışıyla yaptığı bu açıklama, kısa süre içinde magazin basınında ve sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

Hayranları, yıllardır "Arka Sokaklar" dizisinde sert ve disiplinli emniyet müdürü "Rıza Baba” karakteriyle görmeye alışık oldukları usta oyuncunun bu esprili ve dinamik yaklaşımını tebessümle karşılayarak çok sayıda yorum yaptı.

Kaynak: Haberler.com