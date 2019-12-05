Vapurda kadınları taciz eden sanık hakim karşısına çıktı

05.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:40

Karaköy-Kadıköy seferi yapan vapurda bulunan 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla "cinsel taciz" suçundan 3 buçuk yıla kadar hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı. Talimatla ifadesi alınan sanık, "Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diyerek kendini savundu.

Karaköy-Kadıköy seferi yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen tutuksuz sanık R.E., "cinsel taciz" suçundan 3 buçuk yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.E katılmazken, sanığın avukatı ve müştekiler S.Y. ile Z.M. salonda hazır bulundu.

SANIĞIN İFADESİ TALİMATLA ALINDI: "SUÇSUZUM"

Mahkeme hakimi, sanığın savunmasının Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla alındığı belirtti. Sanık R.E.'nin savunmasında, olay günü alkol aldıktan sonra vapura bindiğini söyleyerek, "Bayanların kendi aralarında benim hakkımda cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Orada montumu heyecanlandığım için unuttum. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada söz alan müşteki S.Y., "Olay günü Karaköy-Kadıköy vapuruna binmiştim. Z.M. de üst kata gelerek çaprazımda bulunan yere oturdu. Sanık gelerek yanıma oturdu, titremeye başladı. Dönüp baktığımda elinin cinsel organı kısmında olduğunu gördüm" diyerek Z.M. ile birlikte yardım istediklerini ve sanığın olay yerinden kaçtığını, şikayetçi olduklarını söyledi.

"AKIL RAHATSIZLIĞINA DAYANARAK BERAAT UMMAKTADIR"

Müşteki avukat Z.M. ise sanığın pantolonu üzerinden cinsel organına dokunduğunu esnada kendisine ve S.Y.'ye baktığını söyleyerek, "Ben de delil olması için görüntü kaydettim. Baktığımızı fark etmedi. Bir süre sonra dayanamayarak, 'suç işliyorsun, bu vapurdan ayrılamazsın' dedim. Farkına varınca kaçtı. Kaçarken de "pardon" diyerek çok büyük bir şey yapmadığını ifade etmeye çalıştı. Daha sonra kaptana koştum. Ancak vapur iskeleye yanaştığı için sanık kaçmıştı. Vapurdakiler sanığın tuvalete gittiğini söyledi. Ceketini bırakıp kaçmış, kendi teslim olduğunu söylemiş ancak olay yerinden kaçmıştır. Akıl rahatsızlığına dayanarak beraat ummaktadır. Geçmişte gördüğü tedaviler değil, suç tarihindeki tedavileri önemlidir. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık R.E.'nin Karaköy-Kadıköy vapurunda 7 Ekim 2019 tarihinde yolculuk yapan kadın yolcular S.Y. ve Z.M.'ye yönelik cinsel taciz suçunu işlediği anlatılmıştı. Sanığın, "zincirleme cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kaynak: İHA