Vanspor eski Başkanı Servet Yenitürk hakkındaki iddiaları yalandı

Silahtaroğlu Vanspor Kulübü eski Başkanı Servet Yenitürk, kulüp başkanlığından istifa eden Seyithan İzsin'in hakkında söylediği iddiaları yalanladı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Kulübü eski Başkanı Servet Yenitürk, basın toplantısı düzenledi. Vanspor başkanlığından istifa eden Seyithan İzsiz'in iddialarına cevap veren Servet Yenitürk, "Niye futbolcu ile yönetimi birbirine düşürüyorsun? Yakışıyor mu sana. Takımı bırakıp kaçtın" dedi.

İzsiz'i kendisine iftira atmakla suçlayan Yenitürk, "Atmış olduğun iftiraları ispat etmezsen namert, şerefsiz, namussuzsun. Eğer ben böyle bir iddiaya girmişsem namert, şerefsiz ve namussuzum. Ayıptır, yakışmıyor. Niye futbolcu ile yönetimi birbirine düşürüyorsun? Yakışıyor mu sana. Takımı bırakıp kaçtın" diye konuştu.