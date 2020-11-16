Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?
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Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?

16.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:26
Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?

Tarihi Vaniköy Camisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Peki, Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?

Çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi. Üzücü gelişme sonrası Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir, konuları araştırıldı.

VANİKÖY CAMİİ NEREDE?

Adres: Kandilli, Vaniköy Cd No:54, 34684 Üsküdar/İstanbul

Mimari tür: Yalı cami

Mimari biçim: Osmanlı mimarisi

Vaniköy Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Vaniköy Caddesi üzerinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir. 15 Kasım 2020 tarihinde çıkan yangında denizden ve karadan müdahale edilmiş, ancak tarihi camiin ahşap kısımları yanarak kül olmuştur.

TARİHİ

İstanbul Boğazı'ın hemen kıyısında yer alan Vaniköy Camii, Vani Mehmet Efendi tarafından Padişah IV. Mehmed'in verdiği arazi üzerine yaptırılmıştır.

MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Ahşap karkas camiidir. Tek şerefeli minaresi kagir zemine oturtulmuş ve betonermedir. Deniz tarafından bir duvar çeşmesi bulunan caminin koru tarafı yüksek sütunlarla sundurma şeklinde inşa edilmiştir.

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