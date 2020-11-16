Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?

Tarihi Vaniköy Camisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Peki, Vaniköy Camii nerede? Vaniköy Camii mimari özellikleri nedir?