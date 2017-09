Van Valisi Zorluoğlu'nun Erciş Mesaisi Baş Döndürdü

Van Valisi Murat Zorluoğlu çeşitli açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Erciş ilçesine geldi. Beraberinde kurum amirleri ile birlikte ilçeye çıkartma yapan Vali Zorluoğlu, Erciş Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerinin açılışını yapıp, yeni projelerin ise temelini attı.



Van Valisi Zorluoğlu göreve geldiği günden beri ilk il dışı ziyaretini Van'ın en büyük ilçesi Erciş'e yaptı. Sabah saatlerinde karayolu ile ilçeye gelen Vali Zorluoğlu ve beraberindeki heyeti Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile diğer ilgililer karşıladı. Ardından kaymakamlık makamına geçen Vali Zorluoğlu'na burada Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar tarafından brifing verildi. Mini bir güvenlik toplantısı da yapan Vali Zorluoğlu ardından, Vanyolu vitrin projesi kapsamında hayata geçirilen ilçenin en işlek caddesinin yeni halini törenle hizmete açtı. Burada kısa bir konuşma yapan Vali Zorluoğlu ilçeye yapılan hizmetlerin önemine değinerek, Kaymakam Yaşar ile caddenin asfaltlanmasında katkı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e teşekkür etti. Aynı cadde üzerinde bulunan Deprem Şehitleri Parkına ilk harcı da törenle atan Zorluoğlu, daha sonra Karadağ Caddesi üzerinde bulunan Aile Destek Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Onuruna verilen öğlen yemeğine katılan Zorluoğlu burada engelli 6 vatandaşa akülü araçlarını teslim etti. Vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Zorluoğlu, Adnan Menderes Mahallesinde yapımı tamamlanan Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kampus binasını hizmete açıp kendisine ikram edilen Erciş üzümünden tattı. Aynı mahallede yapımı tamamlanan sağlık merkezi ile 4 Nolu Acil Sağlık İstasyonunun açılışını da gerçekleştiren Zorluoğlu, Erciş Belediyesi tarafından Adnan Menderes Mahallesinde yaptırılan kapalı semt pazarının temeline de ilk harcı koydu. Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Erciş Adliyesini ziyaret ettikten sonra Erciş Belediyesi tarafından hayata geçirilen Erciş Sahil Yolu Vitrin projesini yerinde inceleyen Zorluoğlu projenin mükemmel olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesi olarak ışıklandırma sistemini de kendilerinin yapacağı sözünü verdi. Ardından özel bir firmaya ait tekstil atölyesini de gezen Zorluoğlu daha sonra inşaatı devam eden Erciş Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi altı. Hastanenin yakın zamanda açılacağını da belirten Zorluoğlu, akabinde Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Çok Amaçlı Salonuna geçerek muhtarların sorunlarını dinledi.



Van Valisi Murat Zorluoğlu, "Erciş Kaymakamlığı, Erciş'teki kamu kurum kuruluşları ve Erciş Belediyemizin tamamladığı bazı hizmetleri bugün vatandaşlarımızın istifadesine sunduk ve açılışlarını gerçekleştirdik. Erciş'in en önemli caddesi olan Vanyolu Caddesindeki düzenlemeyi görünce hakikaten memnun kaldık. Eski halini de resimlerden gördük, mevcut hali de hakikaten çok yakışmış Erciş'e. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yine sahilde çok güzel bir düzenleme yapılıyor. 2-3 kilometrelik bir alanda vatandaşlarımızın istifadesine çok yakında sunulacak. Burayla alakalı çalışma hızla devam ediyor. İnşallah tamamlandığında Erciş'e yeni bir güzellik katacak. Yine yeni park alanlarını hizmete açtık ve bazı park alanlarının temelini attık. Hakikaten şu ana kadar çok güzel çalışmalar yapılmış, Hem de bir yıllık süreçte yapılmış bu hizmetler. Bu bakımdan da anlamlı buluyorum. Huzurlarınızda Kaymakam kardeşime, onun ekibine ve bu hizmetlerin bu noktaya gelmesinde emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu hizmetlere yenileri eklenecek. Erciş'in beklenen sorunları tek, tek çözülecek. Bu konuda biz de Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Erciş'e gereken her türlü desteği sağlayacağımızı da burada ifade etmek istiyorum" dedi.



Erciş Devlet Hastanesi 1.5 ay içinde hizmete alınacak



Van ve Erciş'te içme suyu sorunun olduğunu tespit ettiklerini belirten Zorluoğlu şöyle devam etti:



"Van'ın, Erciş'in sorunları kısmen çözüldü, ama daha bekleyen sorunlar var. Su sorunu bunların başında geliyor. Kanalizasyon yine bu sorun alanlarından bir tanesi. Elazığ'da birlikte çalıştığım ve İller Bankası Bölge Müdürü olarak çok değerli hizmetler veren bir kardeşimizi geçtiğimiz günlerde VASKİ Genel Müdürü olarak atadık. Yeni VASKİ Genel Müdürümüz Ali Bey ve ekibi kısa zamanda su, kanalizasyon ve arıtmayla alakalı Van ilimizin önemli meselelerine el attılar. Bizim ve hükümetimizin de desteğiyle inşallah Van genelinde bu su, kanalizasyon ve arıtma meselesini çözeceğiz. Erciş'te arıtma tesisi bitmek üzere. İnşallah Erciş'in bu su meselesini bütünüyle çözecek çalışma kısa bir süre içerisinde tamamlanacak. Yine Erciş'te bize sorun olarak iletilen özellikle Erciş merkezi ilgilendiren bu kentsel dönüşüm meselesini Kaymakamımız bize ayrıntılarıyla anlattı. Valiniz olarak biz de, bu konuda gereken inisiyatifi alıp katkı yapmaya azami gayret göstereceğiz. Gerçekten hükümet olarak devlet olarak Erciş'e önemli hizmetler yapılmış. Bir kere bunları tespit etmek lazım, Bunların hakkını vermek lazım. Burada adeta 2011'den sonra yeni bir Erciş kurulmuş. Bakıldığında 6 binden fazla konut kurulmuş. Elbette bir takım alt yapı sıkıntıları var ama artık bunları çözmek bizim boynumuzun borcudur. Karayollarımızın çalışmaları var ilçemizde. Bunların süratle tamamlanması için karayolları teşkilatımıza talimat verdik. Bu köprülü kavşak artık epey uzadı. Bir an önce tamamlanması için işin süratle tamamlanması talimatını Karayolları Van Bölge Müdürümüze verdik. Eğitim alanında hükümetimizin tüm ülke genelinde tam gün eğitime geçme hedefi var. Biz Van ilimizde ve Erciş'te inşallah süratle yeni okullar yapmak suretiyle özellikle ilkokul ve ortaokullarda bütün çocuklarımızın tam gün eğitime geçmesi için büyük bir kampanya başlattık ve seferberlik ilan ediyoruz. İnşallah birkaç sene içerisinde Van genelinde hedefimiz bütün çocuklarımızın tam gün eğitim görmesidir. Bununla ilgili il genelinde süratle yeni okullar yapıp tamamlıyoruz. Yine burada adeta yılan hikayesine dönen Erciş Devlet Hastanesi meselesi var. Sizler bunu benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bu konu ben göreve başladığımın herhalde ikinci haftasıydı. Sayın Sağlık Bakanımız geldiğinde masaya enine boyuna yatırıldı. İlgili müteahhit çağırıldı ve hazirunun huzurunda söz aldık. Dedik ki, artık sona gelindi, Bu işin kaçacak bir tarafı kalmadı. Burayı mutlaka tamamlayıp bize kısa bir süre içersinde teslim edeceksiniz. Bu şekilde söz aldık. Şimdi bugün sağlık müdürümüzün ve kaymakamımızın bana verdiği bilgi memnuniyet verici. Orada yüzde 93 seviyesinde bir fiziki gerçekleşme sağlanmış inşallah bir 1,5 ay içerisinde yüzde 95'i geçecek ve o zaman biz devlet olarak buranın geçici kabulünü yaparak hizmete alacağız. Biliyorum, Ercişliler uzun bir süre burası için sabır gösterdi ama artık tamamlandı. Kış gelmeden oranın hep beraber hizmete açılışını gerçekleştireceğiz."



Vali Zorluoğlu ardından, Erciş Balıkbendi mevkiinde incelemelerde bulunduktan sonra akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - VAN