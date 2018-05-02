Van Valisi Zorluoğlu: "Akdamar Adası'na Su ile Birlikte Elektrik de Götürülecek"

Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde proje maliyeti 7,5 milyon TL olan 'Van Kent Müzesi' projesinin geldiği son aşamalar masaya yatırıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ve DAKA işbirliğiyle kent hafızasına katkıda bulunmak, eğitim altyapısını geliştirmek, kültürel mirasın korunması ve turizmin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilecek olan Van Kent Müzesi projesi çalışmaları kapsamında 2'inci çalıştay gerçekleştirildi.

Elite Word Van Otel'de gerçekleştirilen çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, kurum amirleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, proje icra kurulu üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Programda konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zorluoğlu, Van'ın geçmişte yeteri kadar belediyecilik hizmeti alamadığını belirterek, "Van şehrinin özellikle yerel hizmetleri bakımından olması gereken yerden çok daha geride olduğunu ifade etmek isterim. Van geçmişte yeteri kadar belediyecilik hizmeti alamadı. 2017 yılı başı itibari ile kayyum olarak Van'ın merkezi ve ilçelerinin unutmuş olduğu belediyecilik hizmetleriyle buluşmaya başladığını memnuniyetle görüyoruz. Çevre konusunda çok duyarlı olduklarını söyleyen bir belediyeden devraldık. Kanalizasyonun 4'te 3'ü şehrin en büyük değeri olan Van denizini kirletiyordu. Bu kabul edilir bir durum değildir. Süratle projeyi yaptık, ihale ve sözleşme yapıldı. Hep beraber atık su arıtma tesisimizin temelini atacağız. 2019 yılı sonunda hedefimiz bunu bitirmektir" dedi.

"Akdamar Adası'na su ile birlikte elektrikte götürülecek"

Proje dahilinde Akdamar Adası'na su ile birlikte elektrik de götürüleceğini dile getiren Zorluoğlu, "Akdamar Adası'na elektrik ve su götürme projesi prestij projemizdir. Akdamar Adası çok turist alan bir mekandır. Adada susuzluk çok büyük sorundu. Tatlı su projesi ihalesi yapıldı. Önümüzdeki günlerde sözleşmeyi yapmış olacağız. Akdamar Adası'na suyla birlikte elektrik de götürmek istiyoruz. 200 bin insanın ziyaret etmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Akdamar Kilisesi'nde 3 yıldır yapılmayan ayinlerin bu yıl yapılacağını ifade eden Zorluoğlu, "Akdamar Adası'nda 3 yıldır ayin yapılamıyordu. Eylül ayında yeniden ayin olacak. Bunun gibi birçok çalışmayı başlattık ya da projelendirdik başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kent müzesi projesinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Zorluoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Van için kıymetli bir projedir. Bu proje birçok arkadaşımızın çabası ve gayretiyle bu noktaya gelmiştir. Burada en başta Kalkınma Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. DAKA Genel Sekreterine teşekkür ediyorum. Büyükşehir bu projenin önemli ortaklarından biridir. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Van YYÜ bu şehrin gelişmesine kaktı sunan bir kuruluşumuzdur. Bu anlamda Van YYÜ Rektörü Peyami Battal'ın şahsında üniversitemizin akademisyenlerine teşekkür ediyoruz."

Kent Müzesi projesini 2018 yılı sonu itibariyle tamamlayacaklarını dile getiren DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ise "Projemizi belli bir aşamaya getirdik. Projemiz şu an taslak halindedir. Van kültürünü bilen değişik kesimlerinden davet ettik ve fikir aldık. Bu kez akademisyenlerimizi çağırdık. Değerli fikirlerden sonra son değerlendirmeler yapılacak ve hızlıca projeyi hayata geçirip, 2018 yılı sonunda tamamlayacağız. 1915-1918 olayları sonrası Van'da kocaman bir enkaz kaldı. Son 100 yıllık tarihimizi geleceğe aktarmak için bir kent müzesi ihtiyacı vardı. Bu projeyi de büyükşehir ile birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Rektörü Peyami Battal'ın da bir konuşma yaptığı programın 2'inci çalıştayının ilk oturumu sona erdi. - VAN