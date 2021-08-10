Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Bilmez, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Bilmez, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu

Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Bilmez, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, kısa süre önce devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, kısa süre önce devreye alınan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törende hizmete giren tesisi gezen Bilmez, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan'dan bilgi aldı.

Bilmez, ön arıtma, kum tutucu, biyo fosfor havuzlar ve çökeltme havuzları gibi alanları gezerek inceledi.

Tesiste kısa bir toplantı gerçekleştiren Bilmez, daha sonra Şabaniye ve Kurubaş mahallelerindeki su terfi merkezlerini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı
Sınırda endişe yaratan görüntü! Afgan mülteciler güvenlik duvarını merdiven dayayarak aştı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Bülent Turan Bülent Tüfenkci Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Yonca Evcimik Seren Serengil Berdan Mardini
Spor Muslera Caner Erkin Burak Elmas Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Van Valisi ve Belediye Başkanvekili Bilmez, arıtma tesisinde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 16:53:45. #1.15#

title