Van Valisi Bilmez: "Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılması büyük memnuniyet yarattı"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılmasının büyük memnuniyet oluşturduğunu bildirdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 aydır kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılmasının büyük memnuniyet oluşturduğunu bildirdi.

Vali Bilmez, yaptığı yazılı açıklamada, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişlerin yeniden başladığını belirtti.

Gümrük kapısının açılmasında bölge halkının ciddi desteği olduğunu vurgulayan Bilmez, "Başta milletvekillerimiz olmak üzere meslek ve esnaf odalarımız, turizm sektöründe faaliyet gösteren insanlarımız hepsi bu talebi dile getirdiler. Biz de bu talebi Ankara'ya taşımada aracılık ettik. Bu talebimiz de olumlu karşılandı. Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Kapının açılması ile birlikte sağlık alanında herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için gerekli tedbirlerimizi aldık. Sürekli orada görev yapacak sağlık ekiplerimizi belirledik. Sağlık çalışanlarımız için bina tahsisi yaptık." ifadesini kullandı.

Gelen misafirlerin ulaşımı için Büyükşehir Belediyesince 4 otobüs tahsis edildiğini belirten Bilmez, şöyle devam etti:

"Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bugün çarşıda, esnafta büyük bir umut var. İnşallah kapının açılması Van'ın ekonomisine ciddi bir katkı sunar. Gelecek olan İranlı turistlerden son 72 saat içinde alınmış Kovid-19 testleri negatif olan sonucu istiyoruz. Negatif testi olmadan hiç kimseyi almıyoruz. Kovid-19 bulgusu olanlar da alınmayacak. Türk tarafı olarak dün akşam itibarıyla kapımız açık ama İran tarafındaki bu sürecin de bitmesini bekliyoruz. İran tarafı da tam anlamıyla hazırlıklarını tamamlamalı. Van halkının sağlığını riske atmayız. Sınırlı sayıda geçişler devam ediyor. Yaptırdıkları Kovid-19 testi negatif çıkan İranlılar, sabah saatlerinden itibaren kontrollerin ardından gümrük kapısından ülkeye giriş yaptı. İran'dan gelen Türk vatandaşlarını da izolasyonda tutacağız."

Bilmez, kapının açılmasında katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerine Van halkı adına şükranları sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol