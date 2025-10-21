Türkiye genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası veyüksek kesimlerinde beklenen yoğun yağış, öğrenciler ve veliler arasında "yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu tekrar gündeme getirdi. Meteorolojik uyarılar ve bölgesel hava tahminleri, tatil kararları konusunda meraklı bekleyişi artırdı. Van okullar tatil mi, 22 Ekim Çarşamba Van'da okul yok mu?

KIYI EGE'DE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİİRT VE ŞIRNAK ÇEVRELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) yurdun doğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

VAN'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR!

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Van çevrelerinde görülen sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

22 EKİM ÇARŞAMBA VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.