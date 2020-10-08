Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimler beyaza büründü
08.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:17
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Van'ın Özalp ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü kentte etkili olan sağanak, ilçenin yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.
İlçedeki yüksek tepelerin kar yağışıyla beyaza büründüğü ilçede vatandaşlar, ekim ayının ilk haftasında yağan karın şaşkınlığını yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı