Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü
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Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana en iyi iller arasında yer alan Van'da aşı ve risk haritası maviden kırmızıya döndü.

Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü

VAN - Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinden bu yana en iyi iller arasında yer alan Van'da aşı ve risk haritası maviden kırmızıya döndü.

Covid-19 salgının başladığı günden bu yana maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak vaka sayısında en iyi iller arasına yer alan Van'da, Hayat Eve Sığar Uygulamasındaki risk haritası ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan aşı haritası kırmızıya boyandı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı aşı haritasında yüzde 40'lık aşı oranıyla en düşük iller arasında yer alan Van'da, HES uygulaması haritasında hasta sayısının ve yayılımın arttığı gözlemlenirken, il merkezindeki bazı noktaların kırmızıya boyandığı görüldü. Vatandaşın rehavete kapıldığı kentte, virüs yayılımının en çok sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmamasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Uzmanlar sık sık aşılanmanın faydalarına dikkat çekerken, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da kentin birçok noktasında kurulan stantlarda aşılama yapılıyor.

Diğer taraftan sağlık ekipleri iş yeri, köy ve beldelerde aşılama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü
Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü
Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü
Van'ın aşı ve risk haritası kırmızıya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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