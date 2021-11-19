Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası - Haberler
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Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Haberler | Genel

Son dakika genel haberi... Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

BİTLİS (İHA) - Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü'ne yansıyan dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde belirmeye başlayan ay gecenin karanlığına rağmen adeta Van Gölü'nün yüzeyini aydınlattı. Ay ve Van Gölü'nün güzelliği kendine hayran bırakırken seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Bazı vatandaşlar Tatvan sahili ve evlerinin balkonunda dakikalarca mest eden görüntüyü izlerken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

Son Dakika | Van Gölü'ne yansıyan dolunayın muhteşem manzarası

İhlas Haber Ajansı / Hakan Okay - Son Dakika Haberleri

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