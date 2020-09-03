Van Gogh'un 'Kadın Başı' tablosu 1,6 milyon Euro'ya satıldı
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Van Gogh'un 'Kadın Başı' tablosu 1,6 milyon Euro'ya satıldı

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Van Gogh'un 'Kadın Başı' tablosu 1,6 milyon Euro'ya satıldı
03.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 03.09.2020 13:02

Hollanda'nın Den Bosch kentinde bulunan Kuzey Brabant (Noordbrabants) Müzesi, ünlü ressam Vincent van Gogh'un "Kadın Başı" adlı tablosunu, Londra'daki Christie's Müzayede Evi'nden 1,6 milyon euroya satın aldı.

Müze yetkilileri, Noordbrabants eyaletinde doğan ve yaşamının bir bölümünü burada geçiren Van Gogh'un tablosunun, uzun süredir peşinde olduklarını ve Londra'daki müzayededen 1 milyon 600 bin euroya satın aldıklarını açıkladı. Müze yetkilileri, tabloyu doğduğu topraklara getirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı. Müze yetkilileri, köylü bir kadının portresi olan "Kadın Başı" tablosunun, Van Gogh'un Kasım 1884 ile Mayıs 1885 tarihleri arasında Brabant eyaletindeki Nuenen köyünde yaptığı çalışmalardan biri olduğunu ifade etti. 

MART AYINDA SERGİLENECEK

Londra'daki müzayede evi tarafından 2,5 milyon euro fiyat biçilen tablo, 1,6 milyon euro bedelle, yapıldığı eyalete geri döndü. Kadın Başı tablosu, bugünden itibaren, 6 Eylül'e kadar müzede sergilenecek ve ardından bakıma alınacak. Tablo, önümüzdeki Mart ayından itibaren van Gogh'un Brabant'taki yaşamının anlatıldığı bölümde, kalıcı olarak sergilenecek.

ÇİFTLİKTE ÇALIŞAN İŞÇİLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORDU

Ünlü ressam, Nuenen'de yaşadığı dönemde, çiftçiler ve çiftlikte çalışan işçi figürlerine odaklanmış ve özellikle zorlu çiftlik yaşamını temsil eden karakteristik yüz hatlarına sahip modeller üzerinde çalışıyordu.


Kaynak: DHA

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