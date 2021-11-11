Depremde yaşamını yitiren DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı

TUNCELİ (DHA) - VAN kent merkezinde 9 Kasım 2011'de meydana gelen deprem sırasında Bayram Oteli enkazında DHA Van muhabiri Sabahattin Yılmaz ile birlikte kalarak yaşamını yitiren DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir (26), Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında anıldı. Meslektaşları, Cem Emir'in mezarına karanfil bıraktı, mum yaktı.

Van'da, 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, DHA'nın Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakılıp, mumlar yakıldı.

"Cem 17 yaşında gazeteciliğe başladı ve sahada yetişti. Bulunduğumuz bölge tam bir haber sahasıydı. Her adımda bir haber çıkıyordu ve Cem o süreci başarılı yürüttü. Gerçekten Cem, Diyarbakır ve tüm Türkiye'de ses getiren birçok habere imza attı. En son Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'nü almıştı. O ödül herkesin alacağı bir ödül değildi. Bu da Cem'in ne kadar başarılı bir gazeteci olduğunun kanıtıdır. İlerisi parlak olan ses getirecek haberler e imza atacaktı. Van depreminde Cem, birçok sarsıntıya maruz kalmıştı. Buna rağmen haberi zamanında yazmak için bilgisayarın başında depreme yakalanmıştı Sebahattin ağabeyle birlikte. Onunla birlikte şehit gazeteciler kervanına katıldı. Cem ile benim ve buradaki birçok arkadaşın anıları var. Onu unutmak mümkün değil."