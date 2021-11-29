Van'dan getirilen üçüzler ve kardeşlerine aynı gün aynı ameliyat yapıldı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - VAN'ın Başkale İlçesi'nde dünyaya gelen, hepsinde de 'Serebral Palsi' (Beyin felci) teşhisi konulan üçüzler ile kardeşleri İstanbul'da aynı gün ameliyata alındı. Anne ve babanın çocuklarına rahat bakabilmeleri için dört kardeş için özel oda hazırlandı.

Başkale'de oturan Aybiye Altel ile İskender Altel çiftinin 9 yıl önce 6 aylık olarak dünyaya gelen ve 3 ay kuvözde bakımları yapıldıktan sonra taburcu edilen Medine, Ahmet ve Mehmet isimlerini verdikleri üçüzleri bir türlü sağlıklarına kavuşamadı. Çiftin iki yıl sonra dünyaya gelen Melisa adını verdikleri kızları da doğuştan engelli oldu. Çocuklarını tedavi ettirmek için Başkale ile Van'daki hastaneler arasında adeta mekik dokuyan çift, üçüzleri ve küçük kızlarını Ankara'ya, ardından İstanbul'a getirdi. Çocuklarının tedavisi için Esenyurt'a yerleşerek tedavi için çırpınan çift, Sarıyer'deki Sağlık Bakanlığı Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yürüyemeyen, sağlıklı gelişim göstermeyen üçüzler ve kardeşlerine 'Serebral Palsi' teşhisi konulurken ayrıca bazı çocuklarda kalça ile ilgili sorunlar bulunduğu belirlendi. Hastane yönetimi ailenin durumunu göz önüne alarak aynı gün ameliyat edilmelerine ve onlar için ayrı bir oda hazırlanmasına karar verdi. Medine, Ahmet ve Mehmet ile kardeşleri Melisa, aynı gün, aynı hastanede aynı ameliyata alındı.

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