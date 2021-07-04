Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu
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Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu

Van'dan geldiği Bodrum'da denizde boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Beritan Taşer (15), serinlemek için girdiği denizde boğuldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki Beritan Taşer (15), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. 

Olay, dün öğle saatlerinde Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'nda meydana geldi. Van'dan gelen Beritan Taşer, yakındaki koyda serinlemek için denize girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra Taşer'in suyun yüzeyinde çırpındığını görenler, yardımına koştu. Güçlükle karaya çıkarılan Taşer'e ilk müdahaleyi, yakındaki otelin sağlık ekipleri yaptı. Kalbi duran ve sağlık ekibince yaşama döndürülmesine çalışılan Taşer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İhbar üzerine olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri alanda inceleme yaptı. Taşer 'in cansız bedeni, ilçedeki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Savcının buradaki incelemesinin ardından Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, Taşer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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