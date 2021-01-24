Van'dan beyin ameliyatı için il dışına sevkler bitecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda kişiye sağlık hizmeti veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde son teknolojik cihazlarla beyin ameliyatları yapılıyor.

Van ve çevre illerdeki vatandaşlara hizmet veren YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde ileri teknolojilere uygun, video kayıt ve robotik hafıza sistemine sahip olma özelliği taşıyan 4K robotik beyin ameliyatı mikroskobunun hizmete girmesiyle hastanede zorlu ameliyatlar da başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Daha önce bu tür operasyonlar için Ankara ve İstanbul başta olmak üzere batı illerine gitmek zorunda kalan hastalar, artık Van'da tedavi olma imkanına kavuştu.

"Çok iyi beyin cerrahlarına sahibiz"

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ni bir beyin hastalıkları kompleksi haline getirmek istediklerini söyledi.

Bu anlamda gerekli bölüm ve çok iyi beyin cerrahlarına sahip olduklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Çok iyi beyin cerrahlarına sahibiz ama mevcut cihazlarla bazı ameliyatları burada yapamıyoruz. Dolayısıyla hastalarımızı Ankara ve İstanbul'a sevk etmek zorunda kalıyorduk. Daha nitelikli ve risksiz bir şekilde bu ameliyatları yapabilmek için ileri teknoloji beyin cerrahi görüntüleme mikroskobunu üniversite hastanemize kazandırdık. Van'da yapılamayan ameliyatları artık bu ileri teknoloji sayesinde cerrahlarımız daha konforlu, daha rahat bir şekilde yapabilecekler. Aynı zamanda bu görüntüleme yöntemleri ile hem akademik çalışmalara hem de asistanların eğitimlerine de katkı sunacağını düşünüyoruz."

Hastalar artık batı illerine sevk edilmeyecek

Hastane başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise beyin kanamaları, beyin tümörleri ve inme hastalığı tedavisiyle ilgili ciddi bir altyapı hazırlığı içinde olduklarını belirtti.

"Türkiye'de 5. olan çok üst düzey bir beyin cerrahi ameliyat mikroskobunu hastanemize kazandırdık. Bu cihaz sayesinde tümörleri işaretleyebiliyoruz, tümörün ne kadarını çıkarabileceğimizi, sağlam beyin dokusunu ne kadar koruyabileceğimizi hesaplayabiliyoruz." diyen İliklerden, aynı zamanda beyin tabanındaki damar kanamalarını da ameliyat etme fırsatını buldukları bir mikroskop alındığını bildirdi.

İliklerden, şöyle konuştu:

"Bu mikroskop sayesinde ilimizde bu tür beyin kanamaları ve beyin tümörü ameliyatlarının hepsini yapma imkanına kavuştuk. Bu hizmetlerle bölgemizde beyin hastalıkları nedeniyle başvuran hastalarımızın tedavilerini yapma imkanı bulduk. Bu hastalarımızın il dışına sevki olmayacak. Aynı zamanda bölgemizdeki mortalite (ölüm) oranlarını da azaltacak."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Aycan da son teknolojik cihazlarla ağır vakaları ameliyat etme şansına kavuştuklarını anlattı.

Ayca, "Acil olan hastalar tedavi olmak için il dışına gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu ameliyatları yapabilmek için öncelikle ihtiyacımız olan teknolojik cihazları aldık. Artık hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Servet Toptaş ise "Gece yoğun bir baş ağrısı başlaması üzerine hastaneye başvurdum. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiğim tespit edildi. Ameliyata alındım. Çok şükür ameliyatım gayet başarılı geçti. Ambulans ile geldiğim hastanede yürüyerek evime gidiyorum. Allah doktorumuz ve ekibinden razı olsun." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu