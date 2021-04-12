Van'daki köy okuluna spor malzemesi desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'daki köy okuluna spor malzemesi desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Van'daki köy okuluna spor malzemesi desteği

Türkiye Badminton Federasyonun 81 ilde hayata geçirdiği 'Orada Bir Köy Var, Uzakta' projesi kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesindeki Gövelek Mahallesi Türkan-Tevfik Sarıgül İlk ve Ortaokuluna badminton malzemesi desteği yapıldı.

Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor

Türkiye Badminton Federasyonun 81 ilde hayata geçirdiği 'Orada Bir Köy Var, Uzakta' projesi kapsamında Van'ın İpekyolu ilçesindeki Gövelek Mahallesi Türkan-Tevfik Sarıgül İlk ve Ortaokuluna badminton malzemesi desteği yapıldı.

Badminton Federasyonunun 4 yıl önce badminton sporunun yaygınlaşmasını ve köy okullarındaki öğrencilerin badminton sporunu tanımalarını ve bu sporla uğraşmalarını sağlamak amacıyla başlattığı proje devam ediyor. Türkiye Badminton Federasyonu, köy okullarına ekipman dağıtma hedefiyle yola çıktığı sosyal sorumluluk projesinde Van'da da köy okullarına malzeme desteğinde bulundu.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu amaçla Türkiye'nin 81 ilinde 81 köye ulaşmak istiyoruz. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların spor yapan bireyler olmalarını arzuluyoruz. Bu spor havasının ülkemizin her köşesine yayılacağına inanıyorum. Paydaşlarımızla gençlerimiz için daha farklı projeler gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Van Badminton İl Temsilcisi Atilla Enterili ise badminton sporuyla uğraşan öğrencilerin desteklenmesinin önemli olduğu belirterek, projenin ülkede yeni bir spor havası estireceğine inandıklarını söyledi. Proje kapsamında Van'da da okulların desteklendiğini söyleyen Enterili, "Çocuklarımızın spor kültürüyle yetişmelerini istiyoruz. Spor tüm kötülükleri aşacak, tüm sorunların çözümünü sağlayacak en etkili anahtardır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'daki köy okuluna spor malzemesi desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:16:55. #1.15#
title