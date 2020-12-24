Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti
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Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

24.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:50

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kandahar Mahallesi'nde rahatsızlanan 55 yaşındaki kalp hastası Hatice Kaplan'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti
Yolu kardan kapanan mahalledeki kalp hastasının yardımına ekipler yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 12:50:25. #1.14#
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