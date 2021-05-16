Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali ele geçirildi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılıren, Tarım Şube Müdürü Muhammet Demir, yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ve yüzlerce metre ağ ele geçirdiklerini söyledi. 

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Deliçay Deresi'nde yaptıkları denetimlerde kaçak avlanan 1 ton canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar yaşam alanları olan suya bırakıldı.Tarım Şube Müdürü Muhammet Demir, yaptıkları denetimlerin 7/24 sürdüğünü söyledi. Demir, av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana yaptıkları denetimlerde 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ele geçirdiklerini belirterek, "Van Valiliği'nin koordinesinde denetimlerimiz sürüyor. Balıkların yanı sıra şu ana kadar 70 ağ malzemesi ile 3 bin 500 metre ağ ele geçirilirdi. Bu süreçte 17 kişiye 38 bin 365 TL idari ceza kesildi. Bugün jandarma ekiplerimizle yaptığımız denetimlerde ise Deliçay'da 4 serpme ağ ve 1 ton canlı balık ele geçirdik. Ele geçirilen 1 ton canlı balık tekrar suya geri bırakıldı. Ayrıca suyun içinde hayalet ağ dediğimiz ağlar ve serpme ağlar da temizlenerek denetimlerimizi bitirdik." dedi


Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da üreme döneminde kaçak avlanan 1 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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