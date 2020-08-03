Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
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Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Van-Özalp karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin metrelerce takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
03.08.2020 17:51 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:34

Van-Özalp yolunun 8. kilometresinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonet, Van'dan Özalp ilçesine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak metrelerce takla attı. Kazada Adem Yıldız ve Yavuz Işık isimli vatandaşlar olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında çocukların olduğu ve yaralanan 5 kişi, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaldırıldı.

BAŞKA KAZA OLMASIN DİYE HEMEN ÖNLEM ALINDI

Kazadan hemen sonra bölgeye çok sayıda polis ve jandarma sevk edildi. Olası başka bir kazaya sebebiyet vermemek için bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişi, olay yerine gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ilk incelemeleri yapıldıktan sonra Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza yapan araç, jandarma olay yeri incelme ekiplerinin inceleme sonrası olay yerinden kaldırılacak. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Van'da trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İHA

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