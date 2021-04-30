Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı

Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce kendisine ait takside öldürülen Mehmet Sürmeli'nin katil zanlısı 4 kişi, polisin kan, parmak izi ve teknik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde 15 yıl önce kendisine ait takside öldürülen Mehmet Sürmeli'nin katil zanlısı 4 kişi, polisin kan, parmak izi ve teknik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 2006 yılında İpekyolu ilçesinde meydana geldi. Mehmet Sürmeli, kendisine ait takside kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile öldürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişilerin kimliklerini, olay yerindeki parmak izi ve bir damla kan ile tespit etti. Van Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, kan ve parmak izi sonucu yapılan teknik takip, kamera ve sokak çalışmaları sonucunda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, taksici Mehmet Sürmeli'nin öldürüldüğü olayın zanlıları olduğu belirtilen E.P., S.P., A.P. ve Ş.P. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.P, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer üç şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı
Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Adana'da alkollü sürücü ve beraberindeki 4 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza yazıldı
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Muslera Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Van'da taksici cinayeti zanlısı, 15 yıl sonra tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:47:22. #1.14#

title