Soğuktan etkilenen hayvanlar için sokaklara kulübeler yerleştirildi

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Van'ın Çaldıran ilçesinde, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için birçok noktaya kulübeler yerleştirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi için birçok noktaya kulübeler yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Çaldıran Belediyesi ve gönüllüler, sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 30 dereceye düştüğü ilçede sokak hayvanlarının kışı rahat geçirmeleri için çalışma başlattı.

Bu kapsamda atölyelerde kedi ve köpekler için yapılan kulübeleri, ilçenin birçok noktasına yerleştiren ekipler, belirlenen alanlara da yem bıraktı.

Sokak hayvanlarının parazit aşılarını yapan veteriner hekimler, yaralı ve bitkin haldeki hayvanları da tedavileri için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Koruma Şube Müdürü Abdullah Saraçer, sokak hayvanları için il genelinde yıl boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çaldıran'ın kışın en çetin geçtiği ilçelerden biri olduğunu belirten Saraçer, şunları kaydetti:

"Hayvanların soğuktan etkilenmemesi için kulübeler yaptık. İlçenin farklı noktalarına bıraktığımız bu kulübeler sokak hayvanlarını dondurucu soğuktan koruyacak. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız 13 ilçede devam ediyor. Her gün il genelindeki 70'ten fazla noktaya yaklaşık 300 kilogram mama bırakıyoruz. Aşılama ve kısırlaştırma çalışmalarımız devam ediyor."

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Van İl Temsilcisi Rabia Aslan ise sokak hayvanları için yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı