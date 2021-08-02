VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
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VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu. Mahallede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonu sel suları altında kaldı, o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi, UMKE ve AFAD ekipleri ile Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler hasar tespit çalışması yaparken, sel mahalledeki bazı evlere de hasar verdi.

VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI
VAN'DA SEL; HAKKARİ YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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