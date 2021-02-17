Van'da "şeffaf plak" uygulaması ve ortognatik cerrahi ameliyatlarına başlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, pratik kullanımı ve sökülüp takılabilmesiyle hastalara kolaylık sağlayan, hastaları diş teli tedavisi zahmetinden kurtaran şeffaf plak uygulaması ile alt ve üst çeneye ait şekil, yapı, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı...

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, pratik kullanımı ve sökülüp takılabilmesiyle hastalara kolaylık sağlayan, hastaları diş teli tedavisi zahmetinden kurtaran şeffaf plak uygulaması ile alt ve üst çeneye ait şekil, yapı, ilişki bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olan ortognatik cerrahi yöntemini uygulamaya başladı.

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, fakültede ileri hekimlik uygulamaları, teknolojik altyapısı ve hasta konforuyla bölgede örnek bir merkez olma özelliği taşıdığını söyledi.

Fakülte olarak Van ve çevre illere diş sağlığı hizmeti verdiklerini belirten Oto, şunları kaydetti:

"Ortognatik tedavi gerektiren hastalar, işlem yapmaya izin vermeyen çocuk hastalar ve engelli vatandaşlarımızın tedavilerinin ameliyathanede yapılabilmesi için YYÜ Diş Hekimliği Fakültemiz ile Dursun Odabaş Tıp Merkezi arasında protokol imzaladık. Bu hastalarımızın ameliyathane ortamında genel anestezi uygulayarak tedavilerini yapacağız. Çene darlığı nedeniyle dişlerde oluşan yapısal bozukluğu olan hastaları cerrahi operasyonla tedavilerine, diş teli tedavisinden daha avantajlı olan şeffaf plak tedavisine başladık. Bizi sürekli destekleyen YYÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ediyorum. Daha önce bu sağlık hizmetini ilimizde alamayan vatandaşlarımız Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlilere gitmek zorunda kalıyordu. Bölge halkına bu hizmeti vermek zorundaydık. Bölgemize böyle güzel hizmeti kazandırmanın mutluğunu yaşıyoruz."

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Tunca ise dişlerdeki çapraşıklıkları, diş arası ayrılıkları, diş konum bozukluklarını, dişler arası kapanış bozukluklarını ve çene kemikleriyle alakalı bozuklukları tedavi ettiklerini aktardı.

Şeffaf plak tedavisinin, diş teli tedavisinden daha avantajlı olduğunu dile getiren Tunca şöyle konuştu:

"Çevre illere de hizmet veren bir hastaneyiz. Tüm dünyada olduğu gibi Van'da da ortodonti tedavisini aynı kalitede hastalarımıza sunuyoruz. Ortodonti cerrahi tedavisi için fakülte olarak girişimlerimiz oldu. Ağız, diş ve çene cerrahlarıyla birlikte birden fazla branşla çalışmalarımız olacak. Ortodonti tedavilerini hem cerrahi operasyon öncesi hem de operasyon sonrası takiplerini yapacağız. Ortodonti cerrahi sadece ameliyat değildir. Bunun başında yaklaşık 1,5 yıllık hazırlık safhası var. Bu süreci hekim arkadaşlarımızla hassas bir şekilde takip ediyoruz. Hastalar önceden İstanbul, Ankara gibi illere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da ciddi bir masrafa neden oluyordu. Çene cerrahisindeki hekim arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bu masraftan kurtarmak istedik. Van'da bu hizmeti vatandaşlarımıza sunabilme imkanına kavuştuk."

YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Keskin Tunç da çene ve yüz bozuklarının cerrahi tedavisinin önemine değinerek, "Rektörümüz ve dekanımızın destekleriyle ortognatik cerrahi ameliyatlara başladık. Bu ameliyatlar maalesef her yerde yapılamıyor. Çenelerinde problem olan hastaları, tel tedavisiyle düzelmeyen dişleri tedavi edebiliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan