Van'da oksijensiz kalan inci kefallerine barajdan "can suyu" takviyesi
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Van'da oksijensiz kalan inci kefallerine barajdan "can suyu" takviyesi

Van'da oksijensiz kalan inci kefallerine barajdan 'can suyu' takviyesi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van Gölü'nden, yumurtalarını bırakmak için Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden binlerce inci kefalinin yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla debisi düşen dereye su takviyesi yapıldı.

Van Gölü'nden, yumurtalarını bırakmak için Erciş ilçesindeki Deli Çay'a göç eden binlerce inci kefalinin yaşama tutunmasını sağlamak amacıyla debisi düşen dereye su takviyesi yapıldı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da üremek için göle dökülen derelere akın eden inci kefallerinin eşsiz görüntülere sahne olan "zorlu yolculuğu" devam ediyor.

Balık göçünün en güzel izlenebildiği alanlardan biri olan Erciş ilçesindeki Deli Çay'da, bu yıl su seviyesinin düşmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce inci kefali telef olma tehlikesi yaşadı.

Bunun üzerine, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun girişimleri sonucu ilçedeki Morgedik Barajı'ndan Deli Çay'a akan vanalar açıldı.

Verilen "can suyu" sayesinde derenin debisinin ve sudaki oksijen seviyesinin yükselmesiyle balıklar telef olmaktan kurtarıldı.

Balık bendine gelen Mehmetbeyoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri suyun oksijen ölçümlerini yaptı.

"Balıkları gelecek nesillere aktarmak en büyük hedefimiz"

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli değerlerinden inci kefallerinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Balık göçünün başladığı bir dönemde sudaki oksijen seviyesi ve debinin düşmesiyle ilgili sorunların tespit edildiğini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemizle iletişime geçerek ilgili kurumlardan görevlilerle yaptığımız incelemeler neticesinde su seviyesindeki ani düşüşten kaynaklı sorun olduğu belirlendi. Sayın Valimizin talimatlarıyla su seviyesindeki sorunu kısa sürede çözdük. En büyük idealimiz ve hedefimiz bize miras bırakılan inci kefalinin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Yapılan çalışma sayesinde su seviyesinde gereken yükselme sağlandı. Sayın Valimize, ilgili kurumlara gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Balıkların korunmasına yönelik çalışmalar devam edecek."

"Oksijen seviyesi düşünce balıklar strese giriyor"

Doktor Öğretim Üyesi Ataman Altuğ Atıcı ise balık göçünün en yoğun yaşandığı dönemlerden birinde olduklarını aktardı.

Bu süreçte balıkların rahatlıkla göç edebilmesi için su debisinin yeterli seviyede olması gerektiğinin altını çizen Atıcı, şöyle konuştu:

"Yaptığımız gözlemlerde suyun alt kısımlarında inci kefali yoğun miktarda birikiyor. Burada balıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için sudan aldıkları oksijenin yüksek olması gerekir. Debi miktarına bağlı olarak birey başına oksijen oranı düştüğü için balıklarımız strese girebiliyor. Bu sorunun çözümünü su miktarının artırılması olarak önerdik, şu anda önceki günlere göre debimiz gayet iyi durumda. Balıklar oksijene kavuştu. Milyonlarca balığın telef olmaması için gösterdiği çabadan dolayı Sayın Kaymakamımıza ve yetkililere teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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