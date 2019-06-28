Van'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okumu Türkiye Finali

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması Kız Öğrenciler Türkiye Finali Van'da yapıldı.

Yarışma programına Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanlığından Yarbay Aydın Erdoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel İşler Daire Başkanı Mustafa Bülbül, İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti, diyanet personeli, öğrenciler ve aileler katıldı. İl Müftü Vekili Sebahattin Kesti ve Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Bilmez, yarışmanın finalinin Van'da yapılmasından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığına ve ekibine teşekkür etti. Kur'an okumanın önemine dikkat çeken Vali Bilmez, "Kur'an okuyalım. Çünkü Kur'an yeryüzüne yaşam hakkı getiren kitaptır. Kendine inanmayana da yaşam hakkı tanıyan kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayalım, feyzinden ve bereketinden yararlanalım. Özellikle kız çocuklarımızın Kur'an'a olan ilgisini görünce umutlandım. Çünkü toplumu kadınların değiştirip dönüştürdüğünü biliyoruz. Sizler hepinizin çevrenize rol model olmasını istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığının kadınlar konusundaki açılımını da doğru buluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından kız öğrenciler, birinci olabilmek için jüri önünde Kur'an tilaveti gerçekleştirdi. Yarışmada İzmir/Menderes Oğlananası Furkan Kız Kur'an Kursu öğrencisi Meryem Ay Türkiye birincisi, Samsun/İlkadımKuçulu Mahallesi Kur'an Kursu öğrencisi Türkiye ikincisi, Rize Kopuzlar 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğrencisi Zeynep Şener ise Türkiye üçüncüsü oldular. Dereceye giren öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca yarışmada birinci olan öğrenciye 5 altın ve öğreticisine 2 altın, ikinci olan öğrenciye 4 altın ve öğreticisine 2 altın, üçüncü olan öğrenciye 3 altın ve öğreticisine 2 altın, yarışmaya katılan diğer öğrencilere de 2 altın ve öğreticilerine de 1 altın hediye etti. - VAN

Kaynak: İHA