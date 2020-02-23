Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı
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Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı

İran’dan Türkiye’ye giriş yapan 3 kişi, yüksek ateş görülmesi sebebiyle yoğun bakıma alındı

23.02.2020 00:55 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:55
Van'da koronavirüs şüphesi: Üç kişi yoğun bakıma alındı

'dan 'ye giriş yapan üç Türk vatandaşının koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Söz konusu vatandaşlarda yüksek ateş görüldüğü için hemen karantinaya alındığı belirtiliyor ancak yetkililer henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.


Euronews Türkçe'ye konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube eş Başkanı Sezer Öğrenç, üçü yoğun bakımda olmak üzere İran'dan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dört kişinin getirildiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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