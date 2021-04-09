Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı
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Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı

İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Yerel

Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 'Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' hizmete açıldı.

Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı

VAN - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 'Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' hizmete açıldı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, teknolojik ürünler kullanılarak ileri tedavi yöntemlerinin kullanıldığı Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimini kente kazandırdı. Kurulan birim, yara bakımı ve ileri yara tedavilerin tamamını uygulayabiliyor. Van'da ilk kez kurulan birimde iki uzman hekim ve sertifikalandırılmış iki yardımcı sağlık personeli görev alıyor. Birimin hafta içi 3 gün 08.00-16.00 saatleri arasında, iki gün ise 08.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceği bildirildi.

Birimin açılış programında konuşan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Sağlık Bakanlığının mükemmeliyet merkezleri politikası gereği hastanede merkezler oluşturmaya başladıklarını belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü önderliğinde obezite, kalp, çocuk kalp merkezi ve el cerrahisi merkezlerini kurduklarını ifade eden Başhekim Çelik, "Hem toplum hem de hastaneler için ciddi bir sorun olan kronik yaralarla mücadele için kronik yara bakım merkezinin kurulması gerekiyordu. Bu nedenle bu merkezi kurduk. Kronik sorunu olan hastaların vücudunda kronik yaralar oluşabiliyor. Yatak yaraları ve diyabetik ayak yarası gibi yaraların tedavileri hem uzun sürüyor hem zahmetli hem hasta yakınlarına hem de hastanedeki yönetimi zor oluyor. Çünkü bu hastaya hangi bölümün bakacağı ve kimin yöneteceği de bir tartışma konusuydu. Dolayısıyla böyle bir merkezin açılması bu hastaların daha iyi hizmet almasına olanak sağlıyor" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından açılış programı kurdele kesimi ve birimin gezilmesiyle son buldu.

Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı
Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı
Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı
Van'da 'Hiperbarik Tıp ile Kronik Yara Bakım Birimi' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ

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