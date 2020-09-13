Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı VAN'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir eve giren kimliği belirsiz maskeli ve bıçaklı 2 kişi, anne ve iki çocuğuna kabusu yaşattı.

VAN'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bir eve giren kimliği belirsiz maskeli ve bıçaklı 2 kişi, anne ve iki çocuğuna kabusu yaşattı. Anne Bahar Ödül'ün (31), ağzını kapatıp darp eden 2 kişi, anneleri için ağlayıp, çığlık atan 2 çocuğu da dolaba kilitledi. Evdeki paranın yerini söylemesi için yaklaşık 1 saat şiddet uygulanan Ödül, soyguncuların elinden kurtulmak için paranın yerini söyledi. Soyguncular, evdeki 85 bin TL'yi kanepenin altından alarak, evden ayrıldı.

Olay, geçen cuma günü saat 20.00 sıralarında Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde, Emrah ve Bahar Ödül çiftinin tek katlı toprak damlı evinde meydana geldi. Eve hırsızlık için giren maskeli iki kişi, 2 çocuğuyla oturan Bahar Ödül'ün ağzını örtüyle kapatıp, etkisiz hale getirdi. Zanlılar, anneleri için ağlayarak, çığlık atan Gökhan (9) ve Sedef Ödül (2,5) kardeşleri de elbise dolabına kapatıp, kilitledi. Evde arama yapan 2 kişi, bir şey bulumayınca Bahar Ödül'e paranın yerini sordu. Ödül'den bilgi alamayan zanlılar kadını tehdit ederek, darbetti.

KANEPENİN ALTINDAKİ 85 BİN LİRAYI ALDILAREvdeki paranın yerini söylemesi için yaklaşık 1 saat boyunca şiddet gören kadın soyguncuların elinden kurtulmak için paranın yerini söyledi. Bu süre içinde evin her yerini arayıp, odaları adeta savaş alanına çeviren maskeli 2 soyguncu, kadının söylediği salondaki kanepenin altında 85 bin TL'yi bulup, alarak evden ayrıldı. Kolu kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan anne Ödül, 155 Polis İmdat hattını arayarak, yardım istedi. Eve gelen polis ekipleri, darp sonrası kaldırıldığı hastanede darp raporu alan anne Ödül'ün ifadesini aldı. Polis, maskeli soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.'ÇOCUKLARI DÖVEREK YERE ATTILAR'Kabusu yaşayan Bahar Ödül, soyguncuların geldiği sırada mutfakta bulaşık yıkadığını belirterek, "Bir ses duydum. Kapı hafiften aralıktı. Kapıya doğru gelip açtığımda arkasında biri vardı. O kişi arkadan örtüyle ağzımı ve yüzümü kapattı. Beni sürükleyerek, getirip salonun ortasına attı. Daha sonra yüzü maskeli diğer kişi içeri girdi. Maskeli şahısları gören çocuklarım ağlamaya ve bağırmaya başladı. Çocuklar bağırınca döverek yere attılar, sonrasında da götürüp odadaki elbise dolabına koydular. O sırada bana vurmaya başladılar ve evdeki paranın yerini söylememi istediler. Paranın yerini söylememem halinde çocuklarını öldüreceğiz dediler. Ben paranın yerini söyledim. Bulamayınca gelip bana vurmaya başladılar. Paranın yerinin kanepenin altında olduğunu söyledim. Gidip mutfaktan bıçak alıp, çekyatın altındaki astarı parçalayıp, parayı aldılar" dedi.'SATTIĞIMIZ ARABANIN PARASIYLA EV ALACAKTIK'Maskeli iki soyguncunun kanepenin altındaki 85 bin TL'yi aldıktan sonra kendisini darp ettiğini, bu sırada kolunun kırıldığını anlatan anne Ödül, "Darbelerin etkisiyle kendimde değildim. Oğlum Gökhan'a babanı ara dedim, o da babasını ve akrabaları aradı. Hemen polisi aradık. Polis gelip inceleme yaptı. Benim ifademi aldı. Van'a hastaneye gittim. Bana darp raporu verdiler. Kolum kırık. Bir süre sonra gidip ameliyat olacağım. Maddi imkanlarımız yok. Eşim bu olaydan bir gün önce arabamızı satmış ve parayı getirip, bana vermişti. Bu parayla ev almayı düşünüyorduk, maalesef bütün paramızı alıp gittiler" diye konuştu.'BİR GÜN ÖNCE ARABAMI SATMIŞTIM, BUNU BİLEN BİRİ YAPTI'Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Emrah Ödül ise olayın yaşandığı saatlerde iş için gittiği Van'dan evine doğru yola çıktığını söyledi. Baba Ödül, "Eşimden bir telefon geldi. Eşim ve çocuklarım bağırıp, ağlıyorlardı. Önce onları sakinleştirmeye çalıştım. Biraz sakinleştirdikten sonra, bana eve iki maskeli kişinin girdiğini, kolunun kırıldığını, iki çocuğumun da elbise dolabına konulduğunu, çocuğumun boynuna bıçak dayadıklarını, 'eğer paranın yerini söylemezsen seni ve çocuklarını öldüreceğiz' diye tehdit ettiklerini bana anlattı. Eşim de mecbur kalarak paranın yerini söylemiş. Maskeli 2 kişi, olaydan bir gün önce sattığım aracımın parasını yani 85 bin TL'yi alıp, geldikleri gibi bahçe duvarından kaçıp, gitmişler. Olaydan bir gün önce arabamı sattım. Bunu bilen biri yapmıştır. Aracımı sattığımı biliyor. Evde olmadığımı da biliyor. Yani bunu bilen biri yapmıştır. Benim hiç kimseyle ilgili bir husumetim yok. Bunu bilen biri yaptı. Bu soyguncuların yakalanıp, adalete teslim edilmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA