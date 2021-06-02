Van'da düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu" devam ediyor
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Van'da düzenlenen "Van Gölü Sempozyumu" devam ediyor

Van'da düzenlenen 'Van Gölü Sempozyumu' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Van Gölü Sempozyumu'nun ikinci gününde Van Gölü'ne kıyısı olan belediyelerin çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Van Gölü Sempozyumu'nun ikinci gününde Van Gölü'ne kıyısı olan belediyelerin çalışmalarıyla ilgili sunumlar yapıldı.

Edremit'te, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Belediyenin iş birliğinde düzenlenen sempozyumda, moderatörlüğünü YYÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fevzi Özgökçe'nin yaptığı "belediyelerin Van Gölü merkezli çalışmaları"na ilişkin oturum gerçekleştirildi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, oturumda yaptığı konuşmada, Van Gölü'nün uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olduğunu söyledi.

Bölgenin en önemli değerlerinden olan gölün ilk kez bu kadar konuşulduğunu anlatan Say, "Van Gölü'nün kirletilmemesi çok önemli bir konu. Bir de mevcut kirliliğin giderilmesi çok değerli. Bu anlamda Van Gölü'nde dip temizliği çalışmaları başlatıldı. Van Gölü'nün bu çalışmalarla gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Bu anlamda yapılan sempozyumun çok önem taşıdığını vurgulamam gerekir. En büyük çevresel faaliyetin kirletilmemek olduğunu biliyoruz. Bunu da eğitimle sürdürebiliriz. Ahırlardan başlayarak temizlik seferberliği başlattık. Van Gölü kıyısındaki atıkların yüzde 90'nını kaldırdık." diye konuştu.

Say, konuşmasını devamında Van Gölü sahilinde hayata geçirilmesi planlanan projeleri ve yapılacak etkinliklerle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bitlis'in Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy da Van Gölü'nün kurtarılması için başlatılan seferberliğin takdire şayan olduğunu dile getirdi.

Gölün temizliği için her belediyenin üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Van Gölü bölge için çok büyük bir hazine ama ne yazık ki gittikçe kirletiliyor. Kapalı havza olduğu için temizlenmesi çok zor. Bu nedenle elimizden geldiği kadar kirletmememiz gerekir. Yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Van'da yapımı tamamlanan atık su arıtma tesisi projesi çok değerli. Fakat bazı belediyelerimizin ekonomik sıkıntıları var. Bu nedenle göl temizliği çalışmalarını sadece belediyelere bırakmamalıyız. Bunu devlet politikası haline getirmeliyiz. Altında büyük bir tarih yatan bu değeri korumamız gerekir. İnşallah yapılan çalışmalarla bu önemli hazine hak ettiği değeri görür."

Programda, Van'ın Gevaş ve Bitlis'in Tavan ilçesinde göl kıyısında hayata geçirilen projelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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