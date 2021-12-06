Van'da depremi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Van'ın neresinde deprem oldu? Van depremi merkez üssü neresi?

VAN (Haberler.com) - Son dakika gelen haberler e göre Van'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Van'da deprem mi oldu? 6 Aralık Pazartesi Van'da nerede deprem oldu? Van depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Van'da saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Afad'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

VAN DEPREMİNİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, AFAD'tan yapılan açıklamada 4.9 olarak ölçüldü.

AFAD, 4.9 OLARAK DUYURDU

Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN ŞİDDETİ 5.0

Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

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