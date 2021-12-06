Van'da depremi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Van'ın neresinde deprem oldu? Van depremi merkez üssü neresi?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 6 Aralık 2021 Pazartesi günü deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Van'da deprem mi oldu? 6 Aralık Pazartesi Van'da nerede deprem oldu? Erzurum depremi merkez üssü neresi? Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Bugün Van'da deprem mi oldu? Bugün deprem oldu mu, nerede oldu?
VAN (Haberler.com) - Son dakika gelen haberler e göre Van'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından vatandaşlar, Van'da deprem mi oldu? 6 Aralık Pazartesi Van'da nerede deprem oldu? Van depremi merkez üssü neresi? merak etti. İşte detaylar...
Van'da saat 00.46'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Afad'tan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Van'ın Tuşba ilçesi saat 00.46'da gerçekleşen depremle sarsıldı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, AFAD'tan yapılan açıklamada 4.9 olarak ölçüldü.
Depremle ilgili AFAD'tan yapılan açıklamada "Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.46'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.
Kandilli Rasathanesinin sosyal medyada hesabından ise depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ...
Haberler.com - Gündem