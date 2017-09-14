Van'da Çatı Yangını

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde Yusuf Hanya'ya ait 3 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alındı.



Yangın sonucu binanın çatı bölümünde hasar meydana geldi.



Yangın nedeniyle korku yaşayan mahalledeki vatandaşlar, sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını izledi.